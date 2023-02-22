سادس لاعب من الفريق البورسعيدي.. عمرو موسى رجل مباراة المصري وبيراميدز
الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 21:35
كتب : FilGoal
حصد عمرو موسى جائزة رجل مباراة المصري وبيراميدز في الجولة 19 من الدوري المصري.
وانتهت مباراة الفريقين بالتعادل السلبي في تكرار لنتيجة مباراة الدور الأول.
وأصبح عمرو موسى سادس لاعب من المصري يحصد الجائزة.
وحصد لاعبو المصري الجائزة 12 مرة حتى الآن بعد مرور 19 جولة.
وسبق قائد المصري كل من: مروان حمدي (3) وعبد الرحيم دغموم (3) وحسين السيد (2) وإلياس الجلاصي (2) وحسن علي.
فماذا قدم عمرو موسى ضد بيراميدز؟
دقائق: 90
لمس الكرة: 57
تمريرات صحيحة: 29 من 50
فوز بصراعات ثنائية: 2 من 3
تشتيت الكرة: 5
وللمرة الثانية تنتهي مواجهات الفريقين بتعادل سلبي منذ بداية مواجهاتهما في جميع المسابقات.
الفوز أبقى بيراميدز في المركز الثاني برصيد 38 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر.
بينما ظل المصري في المركز العاشر برصيد 22 نقطة بفارق 11 نقطة عن المربع الذهبي.