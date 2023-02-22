سادس لاعب من الفريق البورسعيدي.. عمرو موسى رجل مباراة المصري وبيراميدز

إبراهيم حسن: الرحيل عن المصري؟ لدينا مهمة صعبة لا نتحمل مسؤوليتها في الأساس

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بعد مباراة المصري.. باتشيكو يشن هجوما على أرضية الملاعب والتحكيم المصري

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