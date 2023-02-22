مؤتمر تشافي: سنرى ضد يونايتد إن كنا تغيرنا بعد ليلتي روما وأنفيلد.. وبرشلونة منزل ميسي دائما

قال تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة إن مواجهة مانشستر يونايتد ستجعله يرى إن كان فريقه تغير عن الهزيمتين الأوروبيتين اللتين تلقاهما على يد روما وليفربول قبل سنوات في دوري أبطال أوروبا.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأربعاء للحديث عن مواجهة مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد في إياب دور خروج المغلوب من الدوري الأوروبي.

وتحدث تشافي قائلا: "ستكون مباراة صعبة فمانشستر يونايتد أحد أفضل فرق أوروبا حاليا، هذا أفضل يونايتد رأيته خلال السنوات الأخيرة ولديه مدرب رائع ولاعبين رائعين كذلك، لديهم شخصية وشغف وعلينا التغلب عليهم وأن نظهر شخصيتنا من خلال أسلوبنا".

وأكمل "علينا التحلي بالعقلية المناسبة للفوز بالمباراة، هذا أفضل تحدي لنا من أجل إظهار أنه بإمكاننا الفوز أمام أفضل فرق أوروبا".

وتابع "لقد قررت من سيلعب غدا لكن اللاعبين لا يعرفون، نريد الهجوم على المساحات وخلقها، أسلوبنا لا يتغير، فكرة المباراة لا تتغير إذا لعبنا بثلاثي أو رباعي في الوسط، المباراة يجب أن تظهر قدرتنا في المنافسة في أوروبا".

وعن غياب بيدري للإصابة وجافي للإيقاف قال: "لدينا عثمان ديمبيلي فهو يضيف لنا الكثير".

أما عن رونالد أراوخو قال: "نحاول أن يتحلى بالجرأة أكثر في الخروج بالكرة، أفضل أن يفشل في الخروج بالكرة عن ألا يحاول، نريد اللعب في مناطق الخصم وأراوخو يتحسن في ذلك".

وأردف "سنرى غدا إن كنا قد تغيرنا أم لا مقارنة بمباراتي روما وليفربول، هذا الموسم نحن نلعب في الدوري الأوروبي ولم نتأهل للدور الثاني في أبطال أوروبا لذا لا يمكن القول إننا عدنا، بل غدا بمثابة اختبار".

وكان برشلونة فاز على روما في ربع نهائي موسم 2017-2018 بأربعة أهداف لهدف في كامب نو قبل أن يسقط أمامه في إيطاليا بثلاثية دون رد ليودع البطولة.

وفي الموسم التالي وفي نصف النهائي فاز على ليفربول في كامب نو بثلاثية دون رد وسقط في إنجلترا برباعية مقابل لا شيء.

وأكمل "غدا يمكن أن تمتد المباراة لأشواط إضافية أو ركلات ترجيح يمكن أن نفوز أو نخسر كل شيء وارد، ولكن فكرتنا لن تتغير وهي الاستمرار في الهجوم والضغط على الخصم وأن نتحلى بالحدة والشغف كما فعلنا في ملعبنا".

وشدد "كل لاعب سيحب اللعب في أولد ترافورد حتى ولو في الدوري الأوروبي".

وعن ليونيل ميسي قائد الفريق السابق ولاعب باريس سان جيرمان الحالي قال: "هو أفضل لاعب في العالم والتاريخ ودائما سيكون جاهز بدنيا".

وعن التكهنات بعودة ميسي لبرشلونة قال: "قلتها من قبل هذا منزل ميسي والباب مفتوح له دائما هذا ما أستطيع قوله، نحن على تواصل مستمر وأتحدث مع الرئيس عن عدة أمور والأمر يعتمد على ليونيل ماذا يريد في المستقبل".

وبسؤاله عن رأيه في عرض جاسم بن حمد آل الثاني القطري لشراء مانشستر يونايتد قال تشافي: "أعرفه جيدا وهو شخص جاد وذو مسؤولية وهو خيار جيد ليونايتد، أعرفه لأنني عملت في قطر لست سنوات".

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.