مؤتمر كوندي: أحيانا لا ننفذ خطة المباراة.. وهذه ستكون أصعب لحظات مواجهة يونايتد

الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 20:55

كتب : FilGoal

كوندي

رفض جول كوندي مدافع برشلونة القول بإن فريقه يفتقد للخبرة لكنه أرجع أحيانا الأخطاء لقلة التركيز منهم.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأربعاء للحديث عن مواجهة مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد في إياب دور خروج المغلوب من الدوري الأوروبي.

وتحدث كوندي قائلا: "علينا أن نضغط بشكل أفضل وأن نتمركز جيدا في أماكننا ونستغل المرتدات، نواجه خصم صعب ولا يمكنني الانتظار لخوض اللقاء".

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وعن خطة برشلونة لإيقاف هجوم مانشستر يونايتد وتغيير المراكز بعد لعب رونالدو أراوخو كظهير أيمن الخميس الماضي قال: "المدرب سوف يقرر، هذا عمل جماعي وكلنا نهاجم وندافع معا، حللنا مباراة الذهاب وكل لاعب عليه تقديم مهامه".

وبسؤاله عن افتقاد الفريق للخبرات قال كوندي: "لا أعرف، ربما في بعض الأوقات لم ندر المباراة بشكل جيد خاصة في أول 20 دقيقة من الشوط الثاني في لقاء الذهاب".

وأردف "نريد السيطرة على المباراة، ربما أحيانا لا نحترم خطة المباراة وعلينا التعلم من هذا".

وأكمل "الدقائق الأولى ستكون صعبة ولذلك علينا أن نكون في قمة تركيزنا بشدة فيونايتد خصم قوي وسريع ويجب أن نكون على قدر المهمة، الدقائق الأولى مهمة للغاية رغم كونها ليست نهائية".

وعن ماركوس راشفورد قال: "لاعب متنوع بإمكانه القيام بالعديد من الأمور وهو سريع جدا ويستغل المساحات، أحب ذلك التحدي وأعتقد أن الأمر يعتمد على الجماعية فهو لديه زملاء جيدين كذلك".

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

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