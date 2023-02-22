ريكورد: جارديم يقترب من إنهاء مغامرته العربية

الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 19:37

كتب : FilGoal

ليوناردو جارديم

يستعد المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم للعودة للتدريب في الدوريات الأوروبية بحسب صحيفة "ريكورد".

وينتهي تعاقد جارديم مع شباب الأهلي دبي الإماراتي بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "ريكورد" البرتغالية فإن شباتب الأهلي دبي لم يفاتح جارديم في تجديد عقده.

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وأشارت التقارير إلى أن جارديم اقترب من إنهاء مغامرته العربية ومن المتوقع عودته إلى أوروبا.

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وقضى جارديم الموسم المنصرم في تدريب الهلال السعودي وحصل معه على لقب دوري أبطال آسيا.

وانتقل جارديم بداية من الموسم الجاري لتدريب شباب الأهلي دبي.

ويحتل شباب الأهلي صدارة ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 36 نقطة، لكنه ودع دوري أبطال آسيا بعد خسارته على يد الهلال 3-0 في ثمن النهائي.

وسبق أن تولى جارديم تدريب أندية سبورتنج لشبونة وموناكو وأولمبياكوس وسبورتنج براجا.

ليوناردو جارديم الهلال السعوي شباب الأهلي دبي
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