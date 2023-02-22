أكثر حارس الموسم الحالي.. أبو السعود رجل مباراة المقاولون العرب وفيوتشر

الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 19:36

كتب : FilGoal

محمود أبو السعود - فيوتشر ضد المقاولون

حصد محمود أبو السعود جائزة رجل مباراة المقاولون العرب وفيوتشر في الجولة 19 من الدوري المصري.

وكرر أبو السعود ما فعله في لقاء الدور الأول بالتصدي لركلة جزاء والفوز بجائزة رجل المباراة.

وتصدى أبو السعود لركلة جزاء سددها محمد رضا "بوبو" في الدقيقة 78 لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

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وفاز أبو السعود بالجائزة للمرة الثالثة له هذا الموسم بعد مباراة فيوتشر في الدور الأول ثم أسوان.

ويعد هو الحارس الأكثر حصولا على الجائزة في المسابقة حتى الآن برصيد 3 مرات.

فماذا قدم أبو السعود أمام فيوتشر؟

دقائق: 90

تصديات: 4

تصدي لركلات جزاء: 1

تمريرات صحيحة: 5 من 12

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وبذلك تصدى أبو السعود لركلتي جزاء في الدوري الموسم الحالي، في المقابل استقبل 4 أهداف من ركلات جزاء من فرق أخرى.

التعادل ارتقى بـ فيوتشر للمركز الثاني مؤقتا برصيد 38 نقطة، قبل لقاء المصري وبيراميدز.

فيما وصل المقاولون العرب للنقطة 32 في جدول الترتيب بالمركز السادس بنفس رصيد الزمالك الخامس في سلم الترتيب.

المقاولون العرب الدوري المصري محمود أبو السعود فيوتشر
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