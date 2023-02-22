مرتضى: الدوري مازال طويلا.. ونهاية أزمة القيد أثبتت أن الزمالك على حق

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك نهاية أزمة ناديه مع اتحاد الكرة رسميا وقيد الثلاثي ناصر منسي وأحمد بلحاج ومحمود شبانة.

وتحدث مرتضى في فيديو نُشر عبر قناته على موقع "يوتيوب" قائلا: "حضرت إلى اتحاد الكرة اليوم بسبب بعض الأشياء المالية للتأكد من وجود رصيد بالبنك للشيك الذي أصدرناه وحدث ذلك بالفعل واستلمنا الكارنيه الخاص بهم واللاعبين الثلاثة سوف يسافرون مع الزمالك للقاء الترجي".

وأكمل "أقول للجماهير كل شخص له دور، هذه الأزمة الصعبة أنهاها أمير مرتضى رفقة بعض الإداريين في الزمالك وانتهت الأزمة للأبد، البعض يقول لقد لعبنا مباراتين أو ثلاثة ربما كان تعرض أي منهم لإصابة في الرباط الصليبي ولم يكن ليلعب مجددا".

وأضاف "ما حدث هو درس أن تظل خلف حقك حتى تحصل عليه، في النهاية الحق انتصر بالصبر والهدوء".

وعن المنافسة على لقب الدوري قال: "الدوري مازال طويلا كي لا يتحجج أي شخص، وفي إفريقيا أمامنا مباراتين ضد الترجي بست نقاط والوصول لـ10 نقاط يجعلنا نتأهل للدور التالي".

وأردف "مع احترامي للأهلي ومباراة أسوان ليست الفيصل هو فريق كبير ولديه لاعبين على أعلى مستوى مدرب جيد لكن الدوري مازال طويلا ولا تحبطوا".

وتابع مرتضى "خسرنا بعض النقاط وعلينا تعويضها في الدور الثاني وستجد نفسك منافسا على الدوري".

وبعدها انتقل مرتضى للاجتماع بالثلاثي الجديد الوافد على صفوف الزمالك وقال: "أبارك لناصر منسي وأحمد بلحاج ومحمود شبانة على قيدهم رسميا بعد نهاية أزمة استمرت لـ22 يوما".

وأكمل "يكفينا ما قلته إن الزمالك على حق ولا يوجد أي سبب لمنعنا من قيد اللاعبين وستشكلون إضافة كبيرة جدا للزمالك".

وأتم مرتضى تصريحاته "لآخر مرة أقولها أنا رئيس مجلس إدارة الزمالك ولست رئيس مجلس إدارة الكرة ورئيس مجلس إدارة الكرة هو فيريرا ونائبه أسامة نبيه ونائبه أحمد عبد المقصود ويليه حسين ياسر المحمدي".