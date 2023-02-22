تقرير: زاها يقترب من مزاملة رونالدو في الدوري السعودي

بات ويلفريد زاها قريبا من الانتقال لأحد أندية الدوري السعودي بالموسم المقبل.

وينتهي عقد زاها مع كريستال بالاس بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "إيفيننج ستاندر" الإنجليزية، فإن زاها سيخوض مغامرة جديدة خارج أوروبا رغم تلقيه عروضا عديدة.

وأوضحت الصحيفة أن زاها يدرس الانتقال للدوري السعودي رغم اهتمام أندية أرسنال وتشيلسي وتوتنام إلى جانب ميلان بضم اللاعب.

وأشارت التقارير إلى أن زاها يحظى باهتمام أندية النصر والهلال واتحاد جدة لضمه بداية من الموسم المقبل.

زاها انضم لكريستال بلاس منذ موسم 2014-2015 قادما من مانشستر يونايتد.

صاحب الـ 30 عاما خاض 450 مباراة وسجل 89 هدفا وصنع 76 آخرين.

في المقابل يلعب كريستيانو رونالدو ضمن صفوف النصر الذي انضم إليه في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد.

ويرتبط النجم البرتغالي بعقد مع النصر حتى صيف 2025.

فيما يضم اتحاد جدة بين صفوفه الثنائي الدولي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة متفوقا على الاتحاد بفارق الأهداف.