لقاء الدور الأول يتكرر.. أبو السعود يتألق ويفرض التعادل السلبي بين المقاولون وفيوتشر

حسم تعادل السلبي نتيجة مباراة المقاولون العرب وفيوتشر في الجولة 19 من الدوري المصري على المقاولون العرب.

وما حدث في مباراة الذهاب تكرر في لقاء الإياب بين الفريقين من جديد.

وكرر محمود أبو السعود حارس ذئاب الجبل ما فعله في لقاء الدور الأول، حينها تصدى لركلة جزاء سددها الحاجي باري وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وهو ما حدث اليوم في لقاء الدور الثاني بالتصدي لركلة نفذها محمد رضا "بوبو".

وبذلك تصدى أبو السعود لركلتي جزاء في الدوري الموسم الحالي، في المقابل استقبل 4 أهداف من ركلات جزاء من فرق أخرى.

التعادل ارتقى بـ فيوتشر للمركز الثاني مؤقتا برصيد 38 نقطة، قبل لقاء المصري وبيراميدز.

فيما وصل المقاولون العرب للنقطة 32 في جدول الترتيب بالمركز السادس بنفس رصيد الزمالك الخامس في سلم الترتيب.

التشكيل

وبدأ عمر السعيد أساسيا في مكان أحمد عاطف، ومحمود شعبان في مكان باسم علي.

وعاد عمر كمال عبد الواحد للتواجد على مقاعد البدلاء.

وقاد هجوم المقاولون الثنائي: جون أوكلي - مامادو نياس

وصف المباراة

أهدر لاعبو المقاولون العرب فرصة التقدم مبكرا في الدقيقة الخامسة، بعد عرضية أرضية من أحمد عاطف "قطة" وتسديدة من أحمد الشيمي مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 16 سدد كريم وليد كرة قوية مرت بعيدة عن مرمى أبو السعود.

بعدها بدقيقة رد جوزيف أوتشايا بتسديدة من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

في الدقيقة 42 تصدى محمود حمدي حارس فيوتشر لتسديدة عمر فتحي بسهولة.

شوط أول انتهى سلبيا.

في الدقيقة 52 عمر فتحي انطلق بالكرة من منتصف الملعب وتوغل بها داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار وسدد الكرة وأمسك بها الحارس محمود حمدي بثبات.

وقبل 3 دقائق على مرور ساعة من بداية اللقاء، شارك أحمد عاطف وعبد الكبير الوادي بدلا من ناصر ماهر وعمر السعيد.

وفي الدقيقة 64 سدد جون أوكلي مهاجم المقاولون كرة تصدى لها حارس فيوتشر.

في المقابل أجرى شوفي غريب تغييرين بمشاركة أحمد عفيفي وفادي فريد بدلا من عمر فتحي ومامادو نياس في الدقيقة 73.

فرد علي ماهر بتغييرين بمشاركة هشام عادل وباسم علي في الدقيقة 76 بدلا من محمود شعبان ومحمد فاروق.

عقب دقيقتين فقط تحصل محمد رضا على ركلة جزاء عقب عرقلته من فاروقا نور الدين داخل منطقة الجزاء.

انبرى لها "بوبو" وسدد كرة تصدى لها أبو السعود مانعا تقدم الضيوف.

وعاد عمر كمال عبد الواحد من إصابته بالمشاركة بدلا من محمد رضا في الدقيقة 87 في محاولة أخيرة من علي ماهر لتنشيط الهجوم.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع شارك محمد رزق وعبد الرحمن خالد "جبنة" بدلا من أحمد الشيمي وجون أوكلي.

وأهدر فادي فريد فرصة محققة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع برأسية مرت بجوار القائم الأيمن للحارس.