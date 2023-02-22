انتهت إفريقيا للشباب - مصر (0)-(1) نيجيريا.. خسارة الفراعنة

الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 18:44

كتب : FilGoal

محمد حمدي - مصر ضد نيجيريا تحت 20 عاما

يلعب منتخب مصر ضد نيجيريا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا تحت 20 عاما للشباب.

وكان منتخب مصر قد تعادل أمام موزمبيق في الجولة الافتتاحية، بينما خسرت نيجيريا من السنغال بهدف دون مقابل.

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نهاية المباراة

ق70 سولمون أجبالاكا يسجل الهدف الأول لمنتخب نيجيريا

ق65 هدف يضيع لمنتخب نيجيريا

ق63 بلال مظهر يهدر هدفا محققا بعد الانفراد بحارس المرمى

ق54 رأسية من أحمد رضا ولكن أعلى العارضة

نهاية الشوط الأول

ق36 مراوغات من رأفت خليل ولكن تسديدة بعيدة عن المرمى

ق32 تسديدة من رأفت خليل ولكن سهلة بجوار القائم

ق14 تهديد أول من رأفت خليل ولكن أعلى العارضة

انطلاق المباراة

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