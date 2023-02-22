انتهت الدوري - المصري (0) (0) بيراميدز.. تعادل سلبي

الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 18:37

كتب : FilGoal

مروان حمدي وأسامة جلال - بيراميدز × المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري وبيراميدز في الجولة 19 من الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز 12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثالث برصيد 37 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة:
تشكيل بيراميدز – السعيد على مقاعد البدلاء أمام المصري.. وفخر الدين يقود الهجوم تشكيل المصري - جريندو يقود الهجوم أمام بيراميدز صراع الصدارة والمربع الذهبي - بيراميدز يتحدى التاريخ أمام المصري.. وفيوتشر يصطدم بالمقاولون استاد السكة الحديد يقترب من استضافة مباريات بيراميدز الموسم المقبل

--

انتهت

ق 83: مروان يهدر بغرابة من داخل الست ياردات

ق 74: تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر

ق 65: تسديدة صاروخية من أحمد فتحي يحولها الحارس لركنية

ق 61: مشاركة عبد الله السعيد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 27: حسين السيد يسدد ركلة حرة مباشرة من على حدود الجزاء يتصدى لها الشناوي ببراعة

ق 25: علي جبر يتحصل على بطاقة صفراء بعد خطأ ارتكبه ضد جريندو.

ق 15: بطاقة صفراء لإسلام عطية بعد تدخل على إسلام عيسى

بداية اللقاء

الدوري المصري المصري في الدوري بيراميدز
نرشح لكم
إبراهيم حسن: الرحيل عن المصري؟ لدينا مهمة صعبة لا نتحمل مسؤوليتها في الأساس الإسماعيلي يعلن إقالة ميدو.. وخصومات مالية على اللاعبين خبر في الجول - استبعاد الونش من بعثة الزمالك في تونس بعد مباراة المصري.. باتشيكو يشن هجوما على أرضية الملاعب والتحكيم المصري سادس لاعب من الفريق البورسعيدي.. عمرو موسى رجل مباراة المصري وبيراميدز تكرار نتيجة الدور الأول.. تعادل سلبي بين المصري وبيراميدز أكثر حارس الموسم الحالي.. أبو السعود رجل مباراة المقاولون العرب وفيوتشر مرتضى: الدوري مازال طويلا.. ونهاية أزمة القيد أثبتت أن الزمالك على حق
أخر الأخبار
إبراهيم حسن: الرحيل عن المصري؟ لدينا مهمة صعبة لا نتحمل مسؤوليتها في الأساس ساعة | الدوري المصري
لوكاكو ينصر إنتر بعد قمة مثيرة أمام بورتو في أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
الحسم في إنجلترا.. مانشستر سيتي يعود من ألمانيا بتعادل مع لايبزج 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال آسيا – رامون دياز: جاهزون للفوز على فولاذ الإيراني 2 ساعة | السعودية
الإسماعيلي يعلن إقالة ميدو.. وخصومات مالية على اللاعبين 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - استبعاد الونش من بعثة الزمالك في تونس 2 ساعة | الدوري المصري
إفريقيا للشباب - جابر: أعتذر للجمهور بعد خسارة المنتخب.. ولدينا فرصة للتأهل 2 ساعة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
خبر في الجول - كاف يخاطب اتحاد الكرة بتغيير ملعب الإسكندرية في إفريقيا للشباب 2 ساعة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - نهاية الأزمة.. الزمالك يقيد الثلاثي محليا وإفريقيا 2 طبيب الهلال يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع محمد الشناوي 3 هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي 4 خبر في الجول - الإسماعيلي يستقر على رحيل ميدو.. والثنائي الأبرز المرشح لخلافته