أمم إفريقيا للشباب - عودة كريستو لتدريبات منتخب تونس قبل مواجهة بنين

الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 18:31

كتب : هاني العوضي

محمد الضاوي كريستو - منتخب تونس للشباب

عاد محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي المصري لتدريبات منتخب تونس للشباب الجماعية استعدادا لمواجهة بنين.

ويلعب منتخب تونس أمام بنين مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عاما والمقامة في مصر.

ويقع منتخب تونس في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات بنين وزامبيا وجامبيا.

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ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي بجانب صاحبا أفضل مركزي ثالث من المجموعات الثلاثة.

وكان كريستو قد غاب عن خسارة تونس أمام جامبيا بهدف دون مقابل في الجولة الافتتاحية.

وعانى كريستو من بعض الآلام قبل مواجهة جامبيا وفضل الجهاز الفني لمنتخب تونس للشباب إراحة اللاعب خوفا من تفاقم الإصابة.

ويتأهل أول أربعة منتخبات من بطولة أمم إفريقيا للشباب إلى كأس العالم 2023 المقرر إقامتها في إندونيسيا.

وتدرب منتخب تونس مساء اليوم الأربعاء على ملعب نادي الاتحاد السكندري بسموحة استعدادا لمواجهة بنين.

وطوى منتخب تونس صفحة الخسارة أمام جامبيا واستعد لبنين من أجل حسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي من المجموعة.

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