أمم إفريقيا للشباب - السنغال تحسم تأهلها إلى ربع النهائي من مجموعة مصر بثلاثية في موزمبيق

الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 18:14

كتب : FilGoal

السنغال ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا للشباب 2023 تحت 20 سنة

حسم منتخب السنغال للشباب تأهله إلى ربع نهائي منافسات بطولة أمم إفريقيا تحت 20 عاما بالتغلب على موزمبيق.

وتغلب أسود التيرانجا على موزمبيق بثلاثة أهداف دون مقابل في افتتاح مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ورفع منتخب السنغال للشباب رصيده إلى ست نقاط ليحسم تأهله إلى ربع النهائي من المجموعة الأولى التي تضم بجواره منتخبات مصر وموزمبيق ونيجيريا.

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ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي بجانب صاحبا أفضل مركزي ثالث من المجموعات الثلاثة.

وكان المنتخب السنغالي قد تغلب على نيجيريا في مباراة الافتتاح بهدف دون مقابل.

وسجل أهداف السنغال أمام موزمبيق كل من بابي ديالو في الدقيقتين 46 من الشوط الأول و85 من الشوط الثاني، وبابي ديمبا في الدقيقة 53.

ويختتم منتخب السنغال مباريات دور المجموعات في السابعة من مساء السبت.

أما منتخب موزمبيق فيواجه نيجيريا في الجولة الختامية يوم السبت.

ويتأهل أول أربعة منتخبات من بطولة أمم إفريقيا للشباب إلى كأس العالم 2023 المقرر إقامتها في إندونيسيا.

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