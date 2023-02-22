تشكيل بيراميدز – السعيد على مقاعد البدلاء أمام المصري.. وفخر الدين يقود الهجوم

الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 18:12

كتب : FilGoal

بيراميدز - فيوتشر

يقود فخر الدين بن يوسف هجوم بيراميدز أمام المصري في الدوري.

ويلعب بيراميدز ضد المصري في الجولة 19 من الدوري المصري، وتقام المباراة في ملعب برج العرب.

ويغيب رمضان صبحي وأحمد توفيق عن المباراة بسبب الإيقاف. ويجلس أيضا عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء.

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وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتحي – أسامة جلال – كريم حافظ

الوسط: محمود عبد العاطي – إسلام عيسى – محمد صادق – محمود صابر

الهجوم: مصطفى فتحي – فخر الدين بن يوسف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

شريف إكرامي – عبد الله مجدي – أحمد سامي – محمد حمدي – بلاتي توريه – هشام محمد – عبد الله السعيد – دودو الجباس – فخري لاكاي

ويحتل المصري المركز 12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثالث برصيد 37 نقطة.

بيراميدز الدوري المصري المصري
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