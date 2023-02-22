عودة من حيث بدأ بعد 15 عاما.. لويز أدريانو إلى إنترناسيونال

عاد لويز أدريانو إلى إنترناسيونال البرازيلي بعد 15 عاما منذ رحيله عن الفريق.

المهاجم البالغ 35 عاما خاض رحلة طويلة بين أوروبا والبرازيل قبل أن يعود أدراجه مجددا من حيث بدأ.

وأعلن النادي في بيانه أن اللاعب سيصل خلال أيام إلى بورتو أليجري وسيوقع على تعاقد يمتد حتى يونيو 2024.

وبدأ لويز مسيرته مع الفريق في 2006 بعمر 18 عاما بجوار ألكسندر باتو وفازا سويا بلقب الدوري البرازيلي ثم سجلا سويا في شباك الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022.

Gols e protagonismo não faltam na carreira de Luiz Adriano. Jogador assinou até junho de 2024. 🔥🤙 🔗 Saiba mais: https://t.co/WcINYlJEYb pic.twitter.com/9qA5Gk1wXa — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 22, 2023

ورحل أدريانو سريعا في 2007 صوب أوروبا من بوابة شاختار دونتسك الأوكراني.

ويمتلك لويز أدريانو رقما خاضا إذ يعد هو وليونيل ميسي فقط من سجلا 5 أهداف في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا.

Tamo junto, Luiz! 👊🏽 Que a gente possa reviver esses grandes momentos 📸♥️ pic.twitter.com/Te8IwskR62 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 22, 2023

ثم ارتدى قمصان ميلان الإيطالي وسبارتاك موسكو الروسي وأنطاليا سبور التركي، وخاض 400 مباراة سجل خلالها 168 هدفا وحقق 19 لقبا.

وخاض 3 مواسم بقميص بالميراس البرازيلي توج خلالها بلقب كوبا ليبرتادوريس مرتين ولقب كأس البرازيل.