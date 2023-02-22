عودة من حيث بدأ بعد 15 عاما.. لويز أدريانو إلى إنترناسيونال

الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 18:05

كتب : FilGoal

لويز أدريانو - إنترناسيونال

عاد لويز أدريانو إلى إنترناسيونال البرازيلي بعد 15 عاما منذ رحيله عن الفريق.

المهاجم البالغ 35 عاما خاض رحلة طويلة بين أوروبا والبرازيل قبل أن يعود أدراجه مجددا من حيث بدأ.

وأعلن النادي في بيانه أن اللاعب سيصل خلال أيام إلى بورتو أليجري وسيوقع على تعاقد يمتد حتى يونيو 2024.

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وبدأ لويز مسيرته مع الفريق في 2006 بعمر 18 عاما بجوار ألكسندر باتو وفازا سويا بلقب الدوري البرازيلي ثم سجلا سويا في شباك الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022.

ورحل أدريانو سريعا في 2007 صوب أوروبا من بوابة شاختار دونتسك الأوكراني.

ويمتلك لويز أدريانو رقما خاضا إذ يعد هو وليونيل ميسي فقط من سجلا 5 أهداف في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا.

ثم ارتدى قمصان ميلان الإيطالي وسبارتاك موسكو الروسي وأنطاليا سبور التركي، وخاض 400 مباراة سجل خلالها 168 هدفا وحقق 19 لقبا.

وخاض 3 مواسم بقميص بالميراس البرازيلي توج خلالها بلقب كوبا ليبرتادوريس مرتين ولقب كأس البرازيل.

لويز أدريانو الدوري البرازيلي إنترناسيونال
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