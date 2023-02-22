تشكيل المصري - جريندو يقود الهجوم أمام بيراميدز

الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 18:03

كتب : FilGoal

هدف المصري الأول أمام غزل المحلة من جريندو

دفع حسام حسن المدير الفني للمصري بـ محمد عبد اللطيف "جريندو" في هجوم فريقه أمام بيراميدز.

ويلعب المصري ضد بيراميدز في الجولة 19 من الدوري المصري، وتقام المباراة في ملعب برج العرب.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

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المرمى: عصام ثروت

الدفاع: أحمد عماد – عماد الدين بوبكر – عمرو موسى – حسين السيد

الوسط: إسلام عطية – زياد كمال – إلياس الجلاسي – عبد الرحيم دغموم – حسن علي

الهجوم: محمد جريندو

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد شحاتة – كريم العراقي – عمرو سعداوي – محمد حسن – إيزي إيميكا – حسام جريشة – مروان حمدي – عبد يحيى – حسام حسن

ويحتل المصري المركز 12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثالث برصيد 37 نقطة.

المصري بيراميدز الدوري المصري
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