كارتيرون يكشف حقيقة عرض الوداد المغربي

علق الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الاتفاق السعودي على أنباء تلقيه عرضا من الوداد المغربي.

صحيفة "البطولة" المغربية ذكرت أن نادي الوداد يتجه إلى فسخ تعاقده مع المهدي النفطي المدير الفني للفريق.

وقالت الصحيفة إن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك الأسبق، ورشيد الطاوسي وسفين فاندينبروك مرشحين لتدريب الوداد خلفا للمهدي النفطي.

وقال كارتيرون عبر قناة "العربية": "عرض الوداد المغربي؟ إنه مجرد تخمين وبالأساس هذا الوقت ليس المناسب للنظر في العروض المقدمة لي. أنا الآن مرتبط مع الاتفاق هذا الموسم وعلينا العمل حتى نهايته".

وأضاف المدرب الفرنسي "أحترم النادي كثيرا ولا أريد أن أغادر في أوقات صعبة، وإن حدث ورحلت أحرص أن يكون ذلك في الوقت المناسب والفريق في مراكز ومتقدمة".

وتابع "بصمتي واضحة مع الاتفاق وساعدت الفريق في البقاء بالدوري الموسم المنصرم رغم الظروف الصعبة".

وشدد " نحن لم نهبط ، حدث ذلك مع الأهلي. نحن نعاني في عامل الثقة لدى المهاجمين ونعمل على تحسين الأوضاع".

ويحتل الاتفاق المركز الـ11 برصيد 19 نقطة جمعهم خلال 17 مباراة خلال الموسم الحالي.

كارتيرون قاد الاتفاق خلال 26 مباراة وفاز في 8 مباريات وتعادل في 6 وخسر 12 لقاء.