قائمة يوفنتوس - غياب كييزا وبوجبا أمام نانت في الدوري الأوروبي

الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 17:47

كتب : FilGoal

فيديريكو كييزا - يوفنتوس

يغيب فيدريكو كييزا وبول بوجبا عن قائمة يوفنتوس الإيطالي المسافرة إلى فرنسا لمواجهة نانت في إياب ملحق الدوري الأوروبي.

وتدرب الثنائي في كوستنسيا مقر تدريب يوفنتوس اليوم الأربعاء في صالة الجيم لكنه غاب عن قائمة الفريق في المواجهة المرتقبة.

ولم يخض بوجبا أي مباراة رسمية بقميص يوفنتوس منذ انتقاله في صفقة انتقال حر بداية من الموسم 2022-2023.

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بينما يتواصل غياب كييزا بسبب إصابة عضلية، إذا لم يشارك في مباراة سبيزيا الأسبوع الماضي.

ويغيب أيضا أركاديوش ميليك وفابيو ميريتي عن قائمة يوفنتوس بسبب الإصابة.

ويقود دوشان فلاهوفيتش قائمة يوفنتوس وأيضا يتواجد ليوناردو بونوتشي بعد تعافيه من الإصابة.

وانتهت مباراة الذهاب في ملعب يوفنتوس بنتيجة 1-1.

وشارك مصطفى محمد بصفة أساسية منذ بداية المباراة وحتى الدقيقة 77 وصنع هدف تعادل فريقه.

ويقام الإياب غدا الخميس 23 فبراير في فرنسا.

بوجبا يوفنتوس الدوري الأوروبي نانت كييزا
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