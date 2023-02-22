تشكيل منتخب الشباب - تغيير وحيد لمصر أمام نيجيريا
الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 17:42
كتب : FilGoal
أجرى منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما تبديلا وحيدا في التشكيل الأساسي للفراعنة أمام نيجيريا في الجولة الثانية من دور المجموعات.
ودفع محمود جابر المدير الفني بعبد الرحمن جودة بدلا من عبد الرحمن رشدان في مركز الدفاع.
وكان منتخب مصر للشباب قد تعادل سلبيا أمام موزمبيق بدون أهداف في المباراة الافتتاحية.
وجاء تشكيل منتخب مصر للشباب كالآتي:
حراسة المرمى: مصطفى مخلوف
الدفاع: عبد الرحمن جودة - عمر فايد - أحمد رضا - كريم الدبيس
الوسط: خالد عوض - محمد حمدي - ماجد هاني - أحمد عبد الرحيم إيشو.
الهجوم: رأفت خليل - بلال مظهر.
ويقع منتخب مصر للشباب في المجموعة الأولى رفقة منتخبات نيجيريا والسنغال وموزمبيق.
ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى ربع النهائي بجانب صاحبا أفضل مركزي ثالث من المجموعات الثلاثة.
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