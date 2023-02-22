تشكيل منتخب الشباب - تغيير وحيد لمصر أمام نيجيريا

الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 17:42

كتب : FilGoal

رأفت خليل - منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما

أجرى منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما تبديلا وحيدا في التشكيل الأساسي للفراعنة أمام نيجيريا في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ودفع محمود جابر المدير الفني بعبد الرحمن جودة بدلا من عبد الرحمن رشدان في مركز الدفاع.

وكان منتخب مصر للشباب قد تعادل سلبيا أمام موزمبيق بدون أهداف في المباراة الافتتاحية.

أخبار متعلقة:
كرنفال إفريقيا للشباب - عبد الرحمن رشدان جوكر الدفاع صاحب التسديدات القوية نداء من مدرب منتخب الأثقال لـ وزير الشباب بعد إصابة نهلة رمضان بضمور في العضلات كرنفال إفريقيا للشباب - بلال مظهر هدف الأندية الأوروبية وحامل آمال مصر مواعيد مباريات الأربعاء 22 فبراير - مواجهة مصيرية لمنتخب الشباب.. ختام ذهاب الأبطال وصدارة الدوري المصري

وجاء تشكيل منتخب مصر للشباب كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

الدفاع: عبد الرحمن جودة - عمر فايد - أحمد رضا - كريم الدبيس

الوسط: خالد عوض - محمد حمدي - ماجد هاني - أحمد عبد الرحيم إيشو.

الهجوم: رأفت خليل - بلال مظهر.

ويقع منتخب مصر للشباب في المجموعة الأولى رفقة منتخبات نيجيريا والسنغال وموزمبيق.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى ربع النهائي بجانب صاحبا أفضل مركزي ثالث من المجموعات الثلاثة.

منتخب مصر للشباب أمم إفريقيا للشباب مصر تحت 20 عاما
نرشح لكم
إفريقيا للشباب - بهدف مبكر.. جامبيا تضرب موعدا مع السنغال في النهائي على حساب نيجيريا إفريقيا للشباب - بمشاركة الضاوي.. السنغال إلى النهائي بثلاثية في شباك تونس أمم إفريقيا للشباب - كريستو أساسي مع تونس ضد السنغال في نصف النهائي أحمد نادر: صُدمت لعدم مشاركتي في بطولة إفريقيا للشباب.. وحدثت أزمات كثيرة للمنتخب تونس إلى نصف نهائي أمم إفريقيا للشباب بعد مباراة مجنونة أمام الكونغو النهضة مستمرة.. جامبيا تكتسح جنوب السودان وتمر إلى المربع الذهبي لأمم إفريقيا للشباب أمم إفريقيا للشباب - نيجيريا إلى نصف النهائي بهدف عكسي في طريق جنوب السودان أمم إفريقيا للشباب - بهدف شبيه ماني.. السنغال أول المتأهلين لكأس العالم تحت 20 عاما
أخر الأخبار
السهرة الرياضية – الفيلم الذي أكمل مسيرة روكي بتحقيق رقم تاريخي بشباك التذاكر 9 دقيقة | رياضات أخرى
تشكيل الأهلي - شادي حسين أساسي.. كهربا وسافيو بديلان أمام المقاولون 12 دقيقة | الدوري المصري
ضرب وبصق وسب واعتداء بكرسي على الحكم.. إيقاف أحمد الصالح مدى الحياة 24 دقيقة | الوطن العربي
كأس آسيا تحت 20 - ضربة كبرى.. أستراليا تفوز على قطر بتسعة أهداف 50 دقيقة | آسيا
فان دايك يعلق على إنجاز صلاح التاريخي ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر مجموعة الأهلي - الهلال (1) (0) القطن.. الشوط الثاني ساعة | الكرة الإفريقية
نظام غذائي خاص للاعبي الأهلي في جنوب إفريقيا والكاميرون ساعة | الكرة المصرية
تقارير: مشاركة كاسيميرو أمام بيتيس محل شك ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية 2 في الجول يكشف سبب غياب سداسي الزمالك عن قائمة مواجهة بيراميدز 3 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 4 تغريم وغياب جماهيري.. كاف يكشف لـ في الجول العقوبات الموقعة على الهلال السوداني