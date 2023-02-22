الدرجة الثانية - دكرنس يستعيد صدارة مجموعة بحري

استعاد نادي دكرنس صدارة ترتيب مجموعة بحري ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية.

واستغل دكرنس تعثر جمهورية شبين وتصدر ترتيب المجموعة عقب مباريات الجولة 19 من دوري الدرجة الثانية.

وفاز دكرنس على المجد السكندري بهدفين دون رد سجلهما إسلام نبيل وكريم أشرف ضمن الجولة 19 من المسابقة.

فيما تعادل جمهورية شبين مع كفر الشيخ بهدف لكل فريق، إذ سجل حسين حمدي لجمهورية شبين وتعادل مروان أحمد لنادي كفر الشيخ.

وعاد طنطا لطريق الانتصارات عقب الفوز على نبروه بهدفين مقابل هدف.

وسجل عبد الرحمن الدح هدفي طنطا فيما سجل أحمد فايز هدف نبروه.

وفاز الأوليمبي على بلدية المحلة بهدف دون رد سجله محمود المنشاوي من ركلة جزاء.

ورفع دكرنس رصيده إلى 34 نقطة في صدارة الترتيب، يليه طنطا برصيد 33 نقطة ثم جمهورية شبين بالرصيد ذاته.

وجاءت نتائج مباريات الجولة 19 من مجموعة بحري كالتالي:

كفرالشيخ (1-1) جمهورية شبين

دكرنس (2-0) المجد

طنطا (2-1) نبروه

الأوليمبى (1-0) بلدية المحلة

بايونيرز (0-0) المنصوره

ابوقير للأسمدة (1-0) الحمام.