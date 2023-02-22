منافس الزمالك - الترجي إلى ربع نهائي كأس تونس برباعية على اتحاد بن قردان

الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 17:02

كتب : FilGoal

الترجي

حقق الترجي الفوز على اتحاد بن قردان بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعت بين الفريقين في دور الـ 16 من كأس تونس.

تقدم رياض بن عياد بالهدف الأول للترجي في الدقيقة الـ 17 وأضاف أنيس البدري الهدف الثاني في الدقيقة الـ 28.

وفي الـ 36 أضاف حمدو الهوني الهدف الثالث للترجي.

أخبار متعلقة:
تشكيل الدوري - عمر السعيد أساسي مع فيوتشر.. وأوكلي يقود هجوم المقاولون أنشيلوتي: فينيسيوس جونيور أحد أفضل لاعبي العالم حاليا كرنفال إفريقيا للشباب - عبد الرحمن رشدان جوكر الدفاع صاحب التسديدات القوية

وأنهى رائد بوشنيبة أهداف المباراة بالرابع في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

المباراة كانت هي الأخيرة للترجي قبل مواجهة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي يوم السبت المقبل على ملعب الأخير في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الترجي المجموعة بست نقاط يليه شباب بلوزداد بثلاث نقاط ثم الزمالك بنقطة وبالتساوي مع المريخ.

الزمالك دوري أبطال إفريقيا الترجي كأس تونس
نرشح لكم
كارتيرون يكشف حقيقة عرض الوداد المغربي "الجوهرة مستمر".. اتحاد جدة يجدد عقد البرازيلي كورنادو إصابة نجم النصر السعودي بالرباط الصليبي تقرير: النجم الساحلي يقيل مدربه والبنزرتي أبرز المرشحين منتخب تونس يكشف لـ في الجول حقيقة إصابة كريستو حوار في الجول - بيسيرو عن بكاءه بعد ترك الأهلي.. أزمة كوبا أميركا والهجوم على قطر فاندنبرويك يكشف لـ في الجول حقيقة ترشحه لتدريب الوداد تقارير: البدري وكارتيرون ضمن المرشحين لتدريب الوداد
أخر الأخبار
عودة من حيث بدأ بعد 15 عاما.. لويز أدريانو إلى إنترناسيونال 4 دقيقة | أمريكا
تشكيل المصري - جريندو يقود الهجوم أمام بيراميدز 5 دقيقة | الدوري المصري
كارتيرون يكشف حقيقة عرض الوداد المغربي 19 دقيقة | السعودية
قائمة يوفنتوس - غياب كييزا وبوجبا أمام نانت في الدوري الأوروبي 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل منتخب الشباب - تغيير وحيد لمصر أمام نيجيريا 26 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
الدرجة الثانية - دكرنس يستعيد صدارة مجموعة بحري 30 دقيقة | الدرجة الثانية
منافس الزمالك - الترجي إلى ربع نهائي كأس تونس برباعية على اتحاد بن قردان ساعة | الوطن العربي
مباشر الدوري المصري - فيوتشر (0) (0) المقاولون.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طبيب الهلال يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع محمد الشناوي 2 هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي 3 خبر في الجول - الأهلي يوافق على المشاركة في البطولة العربية 4 المدير الرياضي لـ بوليفار يوضح لـ في الجول حقيقة التقدم بعرض لاستعادة برونو سافيو