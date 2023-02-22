منافس الزمالك - الترجي إلى ربع نهائي كأس تونس برباعية على اتحاد بن قردان
الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 17:02
كتب : FilGoal
حقق الترجي الفوز على اتحاد بن قردان بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعت بين الفريقين في دور الـ 16 من كأس تونس.
تقدم رياض بن عياد بالهدف الأول للترجي في الدقيقة الـ 17 وأضاف أنيس البدري الهدف الثاني في الدقيقة الـ 28.
وفي الـ 36 أضاف حمدو الهوني الهدف الثالث للترجي.
وأنهى رائد بوشنيبة أهداف المباراة بالرابع في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
المباراة كانت هي الأخيرة للترجي قبل مواجهة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي يوم السبت المقبل على ملعب الأخير في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
ويتصدر الترجي المجموعة بست نقاط يليه شباب بلوزداد بثلاث نقاط ثم الزمالك بنقطة وبالتساوي مع المريخ.
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