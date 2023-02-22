انتهت الدوري المصري - فيوتشر (0) (0) المقاولون.. تعادل سلبي

الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 16:58

كتب : FilGoal

جون أوكلي - فيوتشر ضد المقاولون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة المقاولون العرب ضد فيوتشر في الجولة الـ 19 من الدوري المصري الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

---

أخبار متعلقة:
تشكيل الدوري - عمر السعيد أساسي مع فيوتشر.. وأوكلي يقود هجوم المقاولون أنشيلوتي: فينيسيوس جونيور أحد أفضل لاعبي العالم حاليا كرنفال إفريقيا للشباب - عبد الرحمن رشدان جوكر الدفاع صاحب التسديدات القوية خبر في الجول - نهاية الأزمة.. الزمالك يقيد الثلاثي محليا وإفريقيا

انتهت

ق 90+2: رأسية فادي فريد تمر بجوار القائم بغرابة

ق 79: أوووه الحارس يتصدى لركلة جزاء نفذها بوبو

ق 78: ركلة جزاااء لصالح فيوتشر

ق 55: أبو السعود يتألق أمام رأسية عمر السعيد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 17: تسديدة من جوزيف أوشايا تمر بجوار القائم الأيسر

ق 16: تسديدة من كريم وليد تمر بعيدة عن مرمى المقاولون العرب

ق 5: عرضية أرضية من أحمد عاطف قطة وتسديدة من داخل منطقة الجزاء أحمد الشيمي أعلى العارضة.

بداية اللقاء

المقاولون الدوري المصري فيوتشر
نرشح لكم
أكثر حارس الموسم الحالي.. أبو السعود رجل مباراة المقاولون العرب وفيوتشر مرتضى: الدوري مازال طويلا.. ونهاية أزمة القيد أثبتت أن الزمالك على حق لقاء الدور الأول يتكرر.. أبو السعود يتألق ويفرض التعادل السلبي بين المقاولون وفيوتشر مباشر الدوري - المصري (0) (0) بيراميدز.. تسديدة من مصطفى فتحي تشكيل بيراميدز – السعيد على مقاعد البدلاء أمام المصري.. وفخر الدين يقود الهجوم تشكيل المصري - جريندو يقود الهجوم أمام بيراميدز تشكيل الدوري - عمر السعيد أساسي مع فيوتشر.. وأوكلي يقود هجوم المقاولون خبر في الجول - نهاية الأزمة.. الزمالك يقيد الثلاثي محليا وإفريقيا
أخر الأخبار
كانسيلو: شخصيتي صعبة لكن لم أقلل من احترام أي شخص.. وهذا سبب رحيلي عن سيتي 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ريكورد: جارديم يقترب من إنهاء مغامرته العربية ساعة | الوطن العربي
أكثر حارس الموسم الحالي.. أبو السعود رجل مباراة المقاولون العرب وفيوتشر ساعة | الدوري المصري
مرتضى: الدوري مازال طويلا.. ونهاية أزمة القيد أثبتت أن الزمالك على حق ساعة | الدوري المصري
تقرير: زاها يقترب من مزاملة رونالدو في الدوري السعودي ساعة | ميركاتو
لقاء الدور الأول يتكرر.. أبو السعود يتألق ويفرض التعادل السلبي بين المقاولون وفيوتشر ساعة | الدوري المصري
الاتحاد الإنجليزي يغرم ليفربول وإيفرتون بعد أحداث الدربي ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر إفريقيا للشباب - مصر (0)-(1) نيجيريا.. هدف أول ساعة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طبيب الهلال يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع محمد الشناوي 2 هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي 3 خبر في الجول - نهاية الأزمة.. الزمالك يقيد الثلاثي محليا وإفريقيا 4 المدير الرياضي لـ بوليفار يوضح لـ في الجول حقيقة التقدم بعرض لاستعادة برونو سافيو