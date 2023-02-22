تشكيل الدوري - عمر السعيد أساسي مع فيوتشر.. وأوكلي يقود هجوم المقاولون

أعلن علي ماهر وشوقي غريب تشكيلي فيوتشر والمقاولون العرب لمواجهة الجولة 19 من الدوري المصري.

وبدأ عمر السعيد أساسيا في مكان أحمد عاطف، ومحمود شعبان في مكان باسم علي.

وعاد عمر كمال عبد الواحد للتواجد على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: جوناثان ديفيد - علي الفيل - محمود رزق - محمود شعبان

خط الوسط: كريم نيدفيد - مهند لاشين - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: ناصر ماهر - عمر السعيد - محمد فاروق

دكة البدلاء: أحمد يحيى - باسم علي - محمود مرعي - هشام عادل - طارق طه - عبد الله ياسين - عبد الكبير الوادي - عمر كمال - أحمد عاطف.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: أحمد علاء - فاروقا نور الدين - أمير عابد

خط الوسط: جوزيف أوشايا - أحمد الشيمي - محمد مجلي - عمر فتحي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: جون أوكلي - مامادو نياس

دكة البدلاء: أحمد عربي - محمد رزق - محمد سالم - لؤي وائل - محمد شوقي غريب - أحمد عفيفي - عبد الرحمن جبنة - فادي فريد - أحمد عيد تمساح

ويتواجد فيوتشر في المركز الثالث للدوري برصيد37 نقطة، بينما يتواجد المقاولون العرب في المركز السادس برصيد 31 نقطة.