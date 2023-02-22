كرنفال إفريقيا للشباب - عبد الرحمن رشدان جوكر الدفاع صاحب التسديدات القوية

الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 16:13

كتب : FilGoal

عبد الرحمن رشدان

يستعد منتخب مصر للشباب لمواجهة نيجيريا في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ أمم إفريقيا تحت 20 عاما.

مواجهة يحتاج فيها منتخب مصر للفوز بعد التعادل في الجولة الأولى أمام موزمبيق، وقبل مواجهة السنغال الأخيرة في المجموعة.

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أحد اللاعبين المعقود عليهم الآمال هو عبد الرحمن رشدان قلب دفاع الأهلي، فمن هو؟

عبد الرحمن رشدان

رشدان يلعب كقلب دفاع ويمتاز بالخروج بالكرة من الخلف بشكل جيد.

يستطيع رشدان اللعب في مركز وسط الملعب بالإضافة إلى مركزه الأصلي كقلب دفاع.

يمتاز عبد الرحمن بضربات الرأس والتسديد من خارج منطقة الجزاء.

بدأ حياته في قطاع الناشئين بوادي دجلة قبل أن ينتقل للأهلي في بداية الموسم الحالي موقعا على عقد حتى 2027.

أحد العناصر الأساسية في منتخب الشباب وشارك مع الفريق في كأس العرب بالسعودية.

موعد المباراة المقبلة

يلعب منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما أمام نيجيريا في المباراة المقبلة يوم الأربعاء 22 فبراير.

وينطلق اللقاء في تمام السابعة مساء.

ويقام اللقاء على استاد القاهرة الدوري.

وتأتي المباراة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وستذاع المباراة عبر قناة تايم سبورتس الأرضية، وبي إن سبورتس 4.

وسبق لمنتخب مصر التتويج باللقب في تلك المرحلة أربع مرات أعوام 1981 و1991 و2003 و2013.

فيما حصل شباب الفراعنة على الوصافة في 2005 والبرونزية في 1993 و2001 و2011.

ويحتل منتخب نيجيريا صدارة الأبطال التاريخيين لهذه المسابقة بـ 7 ألقاب، يليها غانا حامل اللقب بالتساوي مع مصر (4 مرات).

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