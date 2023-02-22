ريكوبا سود أمريكانا - أفضل طريقة للاحتفال بعيد الميلاد.. كارباخال ينصر ديل فالي على فلامنجو ذهابا

تغلّب إنديبندينتي ديل فايي الإكوادوري على فلامنجو البرازيلي بهدف دون رد في ذهاب ريكوبا سود أمريكانا 2023 (كأس السوبر القاري).

اللقاء الذي أقيم على ملعب بانكو جواياكويل في الإكوادور انتهى بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد، قبل لقاء الإياب الأسبوع المقبل على ملعب ماراكانا التاريخي في البرازيل.

فلامنجو بدأ اللقاء بنفس التشكيل الذي شهد انتصاره على الأهلي في مباراة المركز الثالث من كأس العالم للأندية.

فيما اعتمد أصحاب الأرض على 6 لاعبين أرجنتينين من بداية اللقاء بقيادة الثنائي: لاوتارو دياز ولورينزو فارفيلي، والذي سجل كلاهما هدفا في نهائي كوبا سود أمريكانا 2022.

اللقاء لم يشهد سوى فرصتين مهدرتين من فلامنجو عن طريق هدافه جابريل باربوسا في الشوط الأول.

وتأثر لاعبو الفريقين بهطول الأمطار بغزارة طيلة 90 دقيقة.

واحتفل المدافع الأرجنتيني ماتيو كارباخال بعيد ميلاده السادس والعشرين بأفضل طريقة ممكنه بتسجيل هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة 69 عن طريق برأسية حوّل بها ركنية جونيور سورنوزا في الشباك.

⚡️🇪🇨 ¡Triunfo de @IDV_EC! Lo mejor del triunfo 1-0 de los ecuatorianos ante #Flamengo por la ida de la CONMEBOL #Recopa 2023. 🏆 #IDV na frente! Os melhores lances da vitória equatoriana por 1-0 sobre o #Flamengo na ida da CONMEBOL #Recopa 2023. pic.twitter.com/PCqPvEYGzG — CONMEBOL Recopa (@ConmebolRecopa) February 22, 2023

وسجل الأرجنتيني لاوتارو دياز هدفا مستفيدا من خطأ فادحا من سانتوس حارس فلامنجو لكن الحكم ألغاه بداعي لمسة يد على مهاجم أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 88 أشهر الحكم البطاقة الحمراء في خوليو أورتيز بداعي صفع ديفيد لويز أثناء لعبة مشتركة بينهما.

ويأمل ديل فايي الإكوادوري في تحقيق اللقب لأول مرة في تاريخه بعدما خسر من قبل أمام فلامنجو في نسخة 2020 بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين آنذاك.

وحال حقق اللقب سيكون ديل فايي ثاني فريق يفوز بالبطولة بعد ليجا دي كيتو الذي حقق لقبي 2009 و2010.

فيما يسعى فلامنجو لأن يكون رابع فريق برازيلي يحصد اللقب مرتين، بعد بالميراس وساو باولو وإنترناسيونال.

ويحمل بوكا جونيورز الرقم القياسي في تحقيق اللقب برصيد 4 ألقاب يليه غريمه التقليدي ريفر بليت برصيد 3 ألقاب.