تشافي: تين هاج يخرج أفضل ما في لاعبيه

أشاد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بإيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد قبل مواجهة الفريقين التي ستجمع بينهما.

ويستعد برشلونة لمواجهة مانشستر يونايتد غدا الخميس على ملعب أولد ترافورد في إياب الدور المؤهل لدور الـ 16 في الدوري الأوروبي.

وقال تشافي في تصريحات لصحيفة ذا تايمز: "تين هاج مدرب جيد جدا وأنا معجب به، لقد بنى فريق جيد ويخرج أفضل ما في اللاعبين وهو رائع على المستوى الجيد ويتعامل مع غرفة خلع الملابس".

وتابع "تين هاج يخرج الموهبة من لاعبيه ويمكننا أن نرى كيف يلعب سانشو وراشفورد والفتى البرتغالي وأيضا فريد تحت قيادته".

ويتولى تين هاج تدريب مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم الحالي.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق على ملعب سبوتيفاي كامب نو.