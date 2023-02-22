تشافي: تين هاج يخرج أفضل ما في لاعبيه
الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 15:15
كتب : FilGoal
أشاد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بإيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد قبل مواجهة الفريقين التي ستجمع بينهما.
ويستعد برشلونة لمواجهة مانشستر يونايتد غدا الخميس على ملعب أولد ترافورد في إياب الدور المؤهل لدور الـ 16 في الدوري الأوروبي.
وقال تشافي في تصريحات لصحيفة ذا تايمز: "تين هاج مدرب جيد جدا وأنا معجب به، لقد بنى فريق جيد ويخرج أفضل ما في اللاعبين وهو رائع على المستوى الجيد ويتعامل مع غرفة خلع الملابس".
وتابع "تين هاج يخرج الموهبة من لاعبيه ويمكننا أن نرى كيف يلعب سانشو وراشفورد والفتى البرتغالي وأيضا فريد تحت قيادته".
ويتولى تين هاج تدريب مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم الحالي.
مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق على ملعب سبوتيفاي كامب نو.
نرشح لكم
الاتحاد الإنجليزي يغرم ليفربول وإيفرتون بعد أحداث الدربي قائمة يوفنتوس - غياب كييزا وبوجبا أمام نانت في الدوري الأوروبي مؤتمر فاران: علينا التحكم في مشاعرنا أمام برشلونة.. وهذه أسباب التحسن مع تين هاج مؤتمر تين هاج: لدينا بعض الأفكار ستشاهدونها أمام برشلونة.. وكواليس جلسة السير قائمة برشلونة - غياب بيدري وعودة بوسكيتس أمام مانشستر يونايتد استسلام وعار وتمزيق إلى أشلاء.. عناوين الصحف الإنجليزية بعد خماسية ريال مدريد أمام ليفربول أنشيلوتي: التأخر في النتيجة؟ فكرت فيما حدث ضد سيتي.. وليفربول لم ينته بعد كلوب: لازالت هناك مباراة في مدريد.. وعلينا التعلم مما حدث