كلوب: الشوط الأول أمام ريال مدريد أحد أفضل الأشواط التي لعبناها هذا الموسم

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فريقه لعب أحد أفضل الأشواط هذا الموسم أمام ريال مدريد، وهو الشوط الأول لكن الأخطاء كلفت ليفربول الكثير في الشوط الثاني.

وسجل داروين نونيز ومحمد صلاح ثنائية مبكرة لليفربول، لكن ريال مدريد تعادل قبل نهاية الشوط الأول بهدفي فينيسيوس جونيور، ثم جعل إيدير ميليتاو النتيجة 3-2 في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، قبل أن يستكمل كريم بنزيمة الخماسية المدريدية.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل. الشوط الأول رغم الهدفين اللذين تلقيناهما، يعد هذا الشوط من أفضل ما لعبناه طوال الموسم على الأرجح، أعجبني كثيرا".

وأضاف "الهدف الأول الذي استقبلناه كان علينا الدفاع بشكل أفضل، كان هناك عدد كافٍ من اللاعبين حول الكرة، ولم يضع أحدهم قدمه أمام الكرة. كانت لحظة جيدة من فينيسيوس أيضا، لكن أعتقد أنه كان في الإمكان الدفاع بشكل أفضل".

وتابع المدرب الألماني "استقبال الهدف الثالث في وقت مبكر من الشوط الثاني كان مريعا وساهم في تغيير قواعد اللعبة إلى حد كبير".

وأوضح "في الشوط الأول كان من الممكن أن نسجل هدفا ثالثا، وكنا غير محظوظين بعض الشيء. في الشوط الثاني، كانت المباراة التي أراد ريال مدريد لعبها. كنا نفقد الكرة في اللحظات الخاطئة، وهو ما لا يجب فعله ضد ريال مدريد حتى لا تعاني من مشكلة كبيرة".

وواصل "أعتقد أن كارلو أنشيلوتي يرى أن الأمر قد انتهى وأنا أعتقد ذلك أيضا الآن، لكن في غضون 3 أسابيع ربما يحدث الكثير".

وتابع "كلما اقتربت المباراة زادت فرصنا. علينا تسجيل 3 أهداف هناك واللعب ببعض المخاطرة، وقد يكون ذلك صعبًا بعض الشيء. لكن سنذهب إلى هناك وسنحاول الفوز بالمباراة".

وأتم "لدينا بضعة أيام قبل المباراة المقبلة أمام كريستال بالاس وسنتأكد من أننا سنتعامل مع الأمور بالطريقة الصحيحة. إذا سمحنا الآن لتلك المباراة بأن تؤثر علينا، سنكون سذج".

ويستضيف ريال مدريد منافسه ليفربول على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 15 مارس المقبل ضمن إياب دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة مشاركة كاملة من محمد صلاح قائد منتخب مصر مع فريقه ليفربول، ونجح الفرعون المصري في صناعة هدف وتسجيل آخر.

وجاءت خماسية ريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور هدفين، وكريم بنزيمة وإيدير ميليتاو هدف لكل منهما، وهدف لـ جو جوميز مدافع ليفربول بالخطأ في مرماه.

بينما سجل ثنائية ليفربول داروين نونيز ومحمد صلاح.(رقم جديد لمحمد صلاح بعد هدفه في ريال مدريد)

خماسية تاريخية في أنفيلد

وتعد الهزيمة بخماسية هي أول مرة لليفربول يتلقى فيها 4 أهداف أو أكثر على ملعبه في تاريخ البطولات الأوروبية.

كما أن ريال مدريد أصبح ثاني أكثر فريق يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة أمام ليفربول بعد أياكس في 1966.