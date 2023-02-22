مؤتمر فاران: علينا التحكم في مشاعرنا أمام برشلونة.. وهذه أسباب التحسن مع تين هاج

الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 14:40

كتب : FilGoal

رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد

يرى الفرنسي رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد أن فريقه لعب بشكل جيد أمام برشلونة في الذهاب، مشيرا إلى أنه يجب التحكم في المشاعر والتحلي بالهدوء وسط الأجواء المشحونة للصعود للدور التالي.

ويلعب مانشستر يونايتد مع برشلونة على ملعب أولد ترافورد في إياب دور خروج المغلوب من الدوري الأوروبي.

وقال فاران في المؤتمر الصحفي: "أعتقد أن المباراة الأولى ضد برشلونة كانت جيدة للغاية وعلى أعلى مستوى. فريقان يهاجمان ويريدان الضغط عاليا على أرض الملعب".

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وأضاف "كانت نتيجة جيدة بالنسبة لنا. كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف لكننا لعبنا بشخصية كبيرة على أرض الملعب".

وتابع "نريد أن نلعب بصبر وانضباط، ونحن مستعدون لهذا التحدي".

وواصل "أعتقد أنه حدث تطورا كبيرا في الشهر الماضي. نلعب بثقة أكبر وغدا سيكون الأجواء مشحونة وعلينا التحكم في مشاعرنا والتحلي بالهدوء والإيمان. الهدف التالي هو التغلب على فريق مثل برشلونة. إنه تحد حقيقي".

واستطرد عن أسباب التحسن "أعتقد أولا وقبل كل شيء الثقة ثم الانضباط. من الناحية التكتيكية".

وأتم "نعرف بالضبط كيف نريد أن نلعب لإدارة المباراة مع القليل من الخبرة وعقلية المنافسة. لقد تحسننا بالفعل كثيرا وربما يكون هذا هو الاختلاف".

وتعادل مانشستر يونايتد مع برشلونة بهدفين لكل فريق في مباراة الذهاب على ملعب كامب نو.

برشلونة مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي
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