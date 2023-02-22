مؤتمر تين هاج: لدينا بعض الأفكار ستشاهدونها أمام برشلونة.. وكواليس جلسة السير

الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 14:31

كتب : FilGoal

مؤتمر إريك تين هاج قبل مواجهة برشلونة

شدد الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد أنه لديه بعض الأفكار لمواجهة برشلونة غدا، مشيرا إلى أن الفريق يجب ان يكون في أفضل حالاته.

ويلعب مانشستر يونايتد مع برشلونة على ملعب أولد ترافورد في إياب دور خروج المغلوب من الدوري الأوروبي.

وقال تين هاج في المؤتمر الصحفي: "أتوقع عودة هاري ماجواير وأنتوني، مارسيال غير جاهز. لقد عاد إلى أرض الملعب ولكن ننتظر تدريب الفريق".

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وأضاف "ما نقوم به بشكل مختلف ستراه غدا على أرض الملعب. لدينا بعض الأفكار، من الواضح أن هناك تطورا في كرة القدم".

وواصل عن صرف الأموال في كرة القدم الحديثة "هناك لوائح، على الجميع الالتزام بها. لست على إطلاع كامل بها، فهذا ليس عملي".

وتابع عن لعب عدد كبير من المباريات الكبرى في بداية ولايته "بالتأكيد نريد جميعا لعب مباريات كبيرة، عندما كنت صغيرا حلمت بذلك. نحن نستمتع بذلك ونتطلع إلى الأمام، علينا أن نقدم أفضل ما لدينا".

وشهد المؤتمر حضور روبن فان بيرسي لاعب الفريق السابق ومدرب فريق الشباب في فينورد الهولندي.

واستطرد عن العشاء مع السير أليكس فيرجسون "إنه أمر هائل أن أحصل على دعمه. أستمتع بالتحدث مع الأشخاص ذوي المعرفة الهائلة والخبرة. إنه يريد المشاركة والدعم، مانشستر يونايتد هو ناديه وهو يشعر بأنه ملتزم للغاية تجاهه، يريدنا أن نكون بخير. كانت ليلة رائعة حقا".

والتقطت الكاميرات صورة لتين هاج مع فيرجسون يتناولان العشاء أمس الثلاثاء.

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وأردف عن هل يحصل يونايتد على التقدير الكافي "الأمر لا يتعلق بالتقدير بل بالبطولات، التركيز التالي يكون دائما على المباراة التالية. علينا أن نحافظ على نفس العقلية التي نرغب كل يوم في تقديم نسخة أفضل من أنفسنا وأمام فريق مثل برشلونة علينا أن نبذل قصارى جهدنا للوصول إلى الدور المقبل".

وأكمل "فريقان كبيران يواجهان بعضهما البعض في أولد ترافورد. ستكون الأجواء رائعة، هذا أفضل ما يمكنك الحصول عليه".

وأتم "لا أعلم بما يفكر تشافي، جافي وبيدري لاعبان مهمان لكن تشكيلة برشلونة تمتلك العمق. غداسيكون لديهم فريق جيد لذلك يجب أن نؤدي بشكل أفضل".

وتعادل مانشستر يونايتد مع برشلونة بهدفين لكل فريق في مباراة الذهاب على ملعب كامب نو.

برشلونة مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي
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