نداء من مدرب منتخب الأثقال لـ وزير الشباب بعد إصابة نهلة رمضان بضمور في العضلات

أعلن خالد قرني مدرب منتخب مصر لرفع الأثقال إصابة نهلة رمضان نجمة اللعبة السابقة بضمور في العضلات.

وأشار فرني إلى أن نهلة قد وصلت إلى مرحلة متأخرة في المرض.

وكت قرني عبر حسابه على فيسبوك مناشدة إلى وزير الرياضة للتدخل من أجل السفر للعلاج خارج مصر.

وجاءت رسالة قرني كالتالي:

نهلة رمضان بطلة العالم في رفع الاثقال التي لطالما اسعدتنا ببطولاتها ورفعها لعلم مصر في المحافل الدولية

نداء الى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيد رئيس اللجنة الاولمبية المصرية للوقوف إلى جانب إحدى اهم وأفضل بطلات مصر الرياضيات

ترقد الان بأحد المستشفيات بالإسكندرية بعنبر جماعي وما تستحقه بطلة مثلها أن تتلقى علاجها بغرفة منفردة يسمح بها بوجود مرافق لعدم قدرتها على الحركة فهي تعاني من حمى البحر المتوسط تسبب لها نزيف

وذئبة حمراء بالمفاصل أدت إلى تيبسها

واخيرا تم اكتشاف إصابتها بضمور في العضلات (واضح ان الحالة متأخرة جداً)

نهلة تحتاج لدعائنا جميعا ومساندتها حتى تعود للوقوف على قدميها مرة أخرى.

اعتبروها زي مؤمن زكريا بتاع كرة القدم وسفروها تتعالج برة مصر.

بلاش نعامل الأبطال العظماء مثل خيل الحكومة

نهلة رمضان سبق لها الحصول على الذهبية في بطولة العالم للسيدات.

كما سبق لنهلة أن حصلت على المركز الخامسة في أولمبياد لندن 2012.