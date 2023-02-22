الدرجة الثانية - القناة يتقدم بشكوى ضد حكم مباراة بورتو السويس.. ويطالب بدوليين

أعلن نادي القناة تقدمه باحتجاج رسمي على طاقم تحكيم مباراته ضد بورتو السويس وطالب في بيان رسمي بتعيين حكام دوليين لمبارياته المقبلة.

وحقق بورتو السويس الفوز على القناة بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 18 من دوري الدرجة الثانية المصري.

واعترض نادي القناة في شكواه على بعض القرارات التي اتخذها الحكم هشام القاضي خلال المباراة والتي أثرت على نتيجتها من وجهة نظر النادي.

وجاء بيان نادي القناة كالتالي:

أرسل مجلس إدارة نادي القناة، برئاسة الدكتور خالد عفيفي، خطاباً للاتحاد المصري لكرة القدم، يدين خلاله الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة أمام فريق بورتو السويس، خلال الجولة الثمانية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز (القسم الثاني) والتي أقيمت على ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية الجمعة الماضي الموافق 17 من شهر فبراير الجاري.

وعبَّر نادي القناة في بيانه، عن استيائه الشديد من الأخطاء التي وقع فيها طاقم التحكيم، والتي أبرزها هي احتساب ركلة جزاء غير صحيحة لفريق بورتو السويس خلال منتصف الشوط الأول من اللقاء، مما أفقد لاعبي فريقنا تركيزهم خلال باقي المباراة.

وكان يحتل نادي القناة وصافة جدول الترتيب قبل المباراة برصيد 37 نقطة من 17 مباراة، خلف فريق زد الذي يمتلك 39 نقطة من 18 مباراة، بما يعني تصدر القناة لجدول الترتيب في حال فوزه في هذه المباراة.

ويري نادي القناة، بأن طاقم التحكيم الذي أسند إليه المباراة بقيادة الحكم -هشام القاضي- لم يكن علي قدر المستوي المطلوب، خاصة وأن القناة في منافسة قوية مع منافسيه للصعود إلي الدوري المصري الممتاز.

وكان طاقم التحكيم المعين لإدارة المباراة مكون من السادة: -

1- السيد/ هشام القاضي -حكم الساحة-

2- السيد/ خالد السيد -مساعد أول-

3- السيد/ أيمن دعبس -مساعد ثاني-

4- السيد/ محمد طنطاوي -حكم رابع-

ولم تكن هذه المرة الأولي التي يتعرض نادي القناة لظلم تحكيمي، بعدما تعرض أيضاً لظلم واضح، خلال مباراته أمام فريق السكة الحديد التي أقيمت يوم 30-12-2022 .

ويطالب نادي القناة، بضرورة تعيين حكام دوليين خلال جميع مبارياته القادمة في هذه المسابقة، بدايةً من مباراة (زد) القادمة الهامة، التي ستقام يوم الجمعة المقبل الموافق 24-2-2023 بالإسماعيلية، لتجنب تلك الأخطاء التحكيمية المتكررة بصورة واضحة ضد فريقنا.

ويحتل القناة المركز الثاني في مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية برصيد 37 نقطة وبفارق نقطتين عن زد صاحب الصدارة.

ويصعد أول فريق مباشرة للدوري الممتاز، بينما سيشارك صاحب المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية "أ" الذي سيستحدث بداية من الموسم المقبل.