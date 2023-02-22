الدرجة الثانية - القناة يتقدم بشكوى ضد حكم مباراة بورتو السويس.. ويطالب بدوليين

الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 13:56

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية

أعلن نادي القناة تقدمه باحتجاج رسمي على طاقم تحكيم مباراته ضد بورتو السويس وطالب في بيان رسمي بتعيين حكام دوليين لمبارياته المقبلة.

وحقق بورتو السويس الفوز على القناة بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 18 من دوري الدرجة الثانية المصري.

واعترض نادي القناة في شكواه على بعض القرارات التي اتخذها الحكم هشام القاضي خلال المباراة والتي أثرت على نتيجتها من وجهة نظر النادي.

أخبار متعلقة:
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي أمام صن داونز.. القنوات الناقلة فان دايك: نأمل أن نحقق معجزة في مدريد صراع الصدارة والمربع الذهبي - بيراميدز يتحدى التاريخ أمام المصري.. وفيوتشر يصطدم بالمقاولون استاد السكة الحديد يقترب من استضافة مباريات بيراميدز الموسم المقبل

وجاء بيان نادي القناة كالتالي:

أرسل مجلس إدارة نادي القناة، برئاسة الدكتور خالد عفيفي، خطاباً للاتحاد المصري لكرة القدم، يدين خلاله الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة أمام فريق بورتو السويس، خلال الجولة الثمانية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز (القسم الثاني) والتي أقيمت على ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية الجمعة الماضي الموافق 17 من شهر فبراير الجاري.

وعبَّر نادي القناة في بيانه، عن استيائه الشديد من الأخطاء التي وقع فيها طاقم التحكيم، والتي أبرزها هي احتساب ركلة جزاء غير صحيحة لفريق بورتو السويس خلال منتصف الشوط الأول من اللقاء، مما أفقد لاعبي فريقنا تركيزهم خلال باقي المباراة.

وكان يحتل نادي القناة وصافة جدول الترتيب قبل المباراة برصيد 37 نقطة من 17 مباراة، خلف فريق زد الذي يمتلك 39 نقطة من 18 مباراة، بما يعني تصدر القناة لجدول الترتيب في حال فوزه في هذه المباراة.

ويري نادي القناة، بأن طاقم التحكيم الذي أسند إليه المباراة بقيادة الحكم -هشام القاضي- لم يكن علي قدر المستوي المطلوب، خاصة وأن القناة في منافسة قوية مع منافسيه للصعود إلي الدوري المصري الممتاز.

وكان طاقم التحكيم المعين لإدارة المباراة مكون من السادة: -

1- السيد/ هشام القاضي -حكم الساحة-

2- السيد/ خالد السيد -مساعد أول-

3- السيد/ أيمن دعبس -مساعد ثاني-

4- السيد/ محمد طنطاوي -حكم رابع-

ولم تكن هذه المرة الأولي التي يتعرض نادي القناة لظلم تحكيمي، بعدما تعرض أيضاً لظلم واضح، خلال مباراته أمام فريق السكة الحديد التي أقيمت يوم 30-12-2022 .

ويطالب نادي القناة، بضرورة تعيين حكام دوليين خلال جميع مبارياته القادمة في هذه المسابقة، بدايةً من مباراة (زد) القادمة الهامة، التي ستقام يوم الجمعة المقبل الموافق 24-2-2023 بالإسماعيلية، لتجنب تلك الأخطاء التحكيمية المتكررة بصورة واضحة ضد فريقنا.

ويحتل القناة المركز الثاني في مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية برصيد 37 نقطة وبفارق نقطتين عن زد صاحب الصدارة.

ويصعد أول فريق مباشرة للدوري الممتاز، بينما سيشارك صاحب المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية "أ" الذي سيستحدث بداية من الموسم المقبل.

دوري الدرجة الثانية المصري القناة بورتو السويس
نرشح لكم
الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد نهاية الجولة 19 الدرجة الثانية – لافيينا يستعيد صدارة مجموعة الصعيد الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية الجولة 19 الدرجة الثانية - دكرنس يستعيد صدارة مجموعة بحري الدرجة الرابعة - سجل 19 هدفا.. أحمد جعفر يقود دياموند للقسم الثالث قبل 3 جولات على النهاية الدرجة الثانية – زد ينفرد بالصدارة بعد تعثر القناة.. وكالديرون يسجل مع السكة الحديد الدرجة الثانية - بترول أسيوط ينقض على قمة مجموعة الصعيد.. وصدارة زد مهددة في القاهرة الدرجة الثانية - إيقاف مدرب بروكسي 8 أشهر وتوصية بالشطب بعد الاعتداء على الحكم
أخر الأخبار
ياسر الشنواني: النني يستحق التجديد مع أرسنال.. وهذا هو الفارق بين فينجر وأرتيتا 53 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
"أحسد ميسي ومودريتش وبيبي".. راموس يعلن اعتزاله الدولي 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
في غياب ساسي.. الدحيل يفوز على الشباب ويتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 23 دقيقة | آسيا
مباشر الدوري الأوروبي - نانت (0) (1) يوفنتوس.. وميتيلاند (0) (0) لشبونة.. جووووول راااااااائع 28 دقيقة | المحترفون
مباشر الدوري السعودي - اتحاد جدة (0) - (0) الرائد.. محاولة أولى 38 دقيقة | السعودية
التشكيل - مصطفى محمد على مقاعد البدلاء.. وكين يقود هجوم يوفنتوس أمام نانت ساعة | المحترفون
كالتشيو ميركاتو: مانشستر يونايتد يتواصل مع مدافع نابولي ساعة | ميركاتو
تشكيل ميتيلاند – إمام عاشور على مقاعد البدلاء ضد سبورتنج لشبونة ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - نهاية الأزمة.. الزمالك يقيد الثلاثي محليا وإفريقيا 2 طبيب الهلال يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع محمد الشناوي 3 هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي 4 خبر في الجول - الإسماعيلي يستقر على رحيل ميدو.. والثنائي الأبرز المرشح لخلافته