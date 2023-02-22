فان دايك: نأمل أن نحقق معجزة في مدريد

يأمل فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول أن يحقق فريقه معجزة في إسبانيا حين يواجه ريال مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل بعد خسارة فريقه المذلة 2-5 في الذهاب.

وقلب ريال مدريد تأخره بهدفين دون رد إلى فوز عريض بنتيجة 5-2 ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.

وقال فان دايك في تصريحات لقناة CBS sports: "الخسارة ليست جيدة أبدا والطريقة التي خسرنا بها في الذهاب لا تمنحنا فرصة تقريبا في مدريد".

وأضاف "لقد لعبنا ضد ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا، يملك لاعبين جيدين في كل المراكز يمكنهم معاقبتك في ظل الأخطاء التي ترتكبها".

وتابع "الأخطاء تحدث، أنا لست إنسانا آليا، لكن للأسف هذا ما حدث. الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله هو التعلم من هذه الخسارة والتركيز على الخطوة التالية للتأكد من عدم حدوث ذلك مجددا".

وشدد "لا داعي للذعر، من الواضح أنني لست سعيدا لأننا خسرنا، هذا طبيعي ولكن علينا التعافي الآن والتركيز على مباراة كريستال بالاس".

ويحل ليفربول ضيفا على كريستال بالاس ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

وواصل "نحن متأخرون بنتيجة 2-5 ولدينا مهمة شبه مستحيلة في مدريد بعد 3 أسابيع، لكن كرة القدم مليئة بالمعجزات ونأمل أن نتمكن من تحقيق معجزة".

وأتم "عندما يحين وقت الاستعداد للمباراة سنركز وسنقدم كل شيء ونمثل نادي ليفربول بأفضل ما نستطيع، حتى ذلك الحين سنحاول التحسن والتركيز على مباراة كريستال بالاس بالطبع".

ويستضيف ريال مدريد منافسه ليفربول على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 15 مارس المقبل ضمن إياب دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة مشاركة كاملة من محمد صلاح قائد منتخب مصر مع فريقه ليفربول، ونجح الفرعون المصري في صناعة هدف وتسجيل آخر.

وجاءت خماسية ريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور هدفين، وكريم بنزيمة وإيدير ميليتاو هدف لكل منهما، وهدف لـ جو جوميز مدافع ليفربول بالخطأ في مرماه.

بينما سجل ثنائية ليفربول داروين نونيز ومحمد صلاح.(رقم جديد لمحمد صلاح بعد هدفه في ريال مدريد)

خماسية تاريخية في أنفيلد

وتعد الهزيمة بخماسية هي أول مرة لليفربول يتلقى فيها 4 أهداف أو أكثر على ملعبه في تاريخ البطولات الأوروبية.

كما أن ريال مدريد أصبح ثاني أكثر فريق يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة أمام ليفربول بعد أياكس في 1966.