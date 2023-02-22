صراع الصدارة والمربع الذهبي - بيراميدز يتحدى التاريخ أمام المصري.. وفيوتشر يصطدم بالمقاولون

تستأنف اليوم الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز بمباراتي المصري ضد بيراميدز والمقاولون العرب ضد فيوتشر.

مباراتان تشكلان أهمية كبيرة للفرق الأربعة المشاركين ومن المنتظر أن تؤثرا بشكل كبير على ترتيبهم في الجدول.

المصري × بيراميدز

يدخل بيراميدز المباراة طامحا في الاستمرار في المنافسة على اللقب إذ يحتل المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي المتصدر والذي يتبقى له مباراتين مؤجلتين.

أي نتيجة غير فوز بيراميدز ستبعده بشكل كبير عن المنافسة وتعطي الأريحية للأهلي في خوض باقي مبارياته بشكل أكثر راحة، كما أنها قد تعيد بيراميدز للمنافسة على الحصول على مركز في المربع الذهبي إذا حققت الأندية التي تحت المراكز المتأخرة عنه الفوز.

على الجانب الآخر فإن المصري يمر بفترة من سوء النتائج امتد إلى 6 مباريات بدون تحقيق أي انتصار لذلك فإن الفريق يريد الفوز للاقتراب من المراكز المتقدمة، كما أن الهزيمة قد تجعل المصري يدخل في دوامة الصراع المراكز المتأخرة إذ أنه يفرق بسبع نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

المواجهات المباشرة

في المواجهات المباشرة يتفوق المصري على بيراميدز بشكل نسبي إذ تقال الفريقين في 16 مباراة سابقة بجميع المسابقات حقق خلالهم المصري الفوز في 6 مباريات مقابل 4 لبيراميدز، وحسم التعادل نتيجة 5 مباريات.

المواجهة الأولى التي جمعت بين الفريقين كانت عام 2014 في الظهور الأول لبيراميدز في الدوري المصري باسم الأسيوطي وانتهت بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بينما كانت المواجهة الأولى تحت اسم بيراميدز كانت عام 2019 وانتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق وكان حسام حسن يقود بيراميدز في ذلك التوقيت.

مباراة الدور الأول كانت هي الأخيرة بين المصري وبيراميدز وانتهت بالتعادل بدون أهداف.

في المواجهات المباشرة يتفوق حسام حسن مدرب المصري على بيراميدز إذ حقق الفوز ضده في 4 مباريات خاضهم من 8 من ضمنهم مباراتين مع المصري بينما خسر ضده مرتين فقط في الموسم الماضي عندما كان مدربا للاتحاد السكندري.

يدخل بيراميدز المباراة وسط غياب لرمضان صبحي هداف الفريق في الموسم الحالي برصيد 8 أهداف بسبب تراكم البطقات.

غياب رمضان قد يؤثر على الفريق بكل تأكيد كونه الهداف كما أنه صنع 5 أهداف أخرى ويقدم أداء رائع من بداية الموسم.

المباراة ستكون هي الرابعة التي يغيب فيها رمضان صبحي عن بيراميدز من بداية الموسم وفي ثلاث مباريات غاب عنهم في السابق تعادل في واحدة وفاز في مباراة وخسر أخرى.

في غياب رمضان فاز بيراميدز على حرس الحدود وتعادل مع فيوتشر وخسر من الداخلية.

المقاولون × فيوتشر

دافع فيوتشر لا يختلف كثيرا عن بيراميدز إذ أنه يتساوى معه في نفس العدد من النقاط ولا يزال الفريق يطمح في الاستمرار على المنافسة لأطول فترة ممكنة او على أقل تقدير الاستمرار في المربع الذهبي.

المقاولون على الجانب الآخر لا يختلف طموحه بدرجة كبيرة عن فيوتشر لأن الفريق يمر بفترة رائعة تحت قيادة شوقي غريب من بداية الموسم الحالي.

يحتل المقاولون المركز السادس بفارق نقطتين عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الرابع وفي حالة تحقق الفوز سيجد نفسه داخل المربع الذهبي.

ويطمح المقاولون العرب لتكرار ما حدث في الموسم قبل الماضي عندما شارك في كأس الكونفدرالية بعد احتلاله المركز الرابع في الدوري.

ولم يتلقى المقاولون العرب سوى هزيمتين من بداية الموسم مقابل هزيمة واحدة تعرض لها فيوتشر كانت ضد الزمالك.

الفوز في المباراة سيعطي دافعا كبيرا للفريقين للاستمرار في المنافسة داخل المربع الذهبي، بينما قد تؤثر أي هزيمة للطرفين بشكل كبير على مسارهما في الدوري.

المواجهات المباشرة

يطمح المقاولون العرب لتحقيق فوزه الأول تاريخيا ضد فيوتشر في المواجهة الرابعة بين الفريقين.

فيوتشر الذي صعد للدوري الممتاز لأول مرة في الموسم الماضي واجه المقاولون في 3 مباريات سابقة حقق خلالهم الفوز في مباراتين وانتهت مباراة أخرى بالتعادل بدون أهداف كانت في الدور الأول من دوري الموسم الحالي.

شوقي غريب سيواجه فيوتشر للمرة الأولى خلال مسيرته التدريبية، بينما سيلعب علي ماهر مدرب فيوتشر ضد المقاولون للمرة الـ 11.

وحقق علي ماهر الفوز على المقاولون في 4 مباريات سابقة وتعادل في 4 بينما خسر مباراتين.

فيوتشر سيدخل المباراة وسط غيابات مهمة محمود عبد الرحيم جنش ومروان محسن المهاجم الأساسي للفريق ولكنه سيتسلح بعودة مهمة لعمر كمال عبد الواحد الذي غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة.