استاد السكة الحديد يقترب من استضافة مباريات بيراميدز الموسم المقبل

الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 12:56

كتب : رضا السنباطي

زيارة إدارة بيراميدز لاستاد السكة الحديد

كشف وليد أنور مدير الكرة في نادي السكة الحديد عن أسباب زيارة مسؤولي بيراميدز للاستاد صباح اليوم الأربعاء.

وقال وليد أنور في تصريحات لـFilGoal.com: "مسؤولو بيراميدز زاروا استاد السكة الجديد صباح اليوم الأربعاء تمهيدا لنقل مبارياتهم المتحمل للاستاد".

وأضاف "سيتم تجهيز الاستاد أولا من حيث المتطلبات التي يحتاجها النادي والمدرجات".

وأتم "ربما يستضيف مباريات بيراميدز من بداية الموسم المقبل".

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ويلعب بيراميدز مبارياته في استاد الدفاع الجوي منذ تحول اسمه من الأسيوطي في 2018.

ويتواجد بيراميدز في المركز الثاني للدوري 37 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي مع مباراتين أقل للأحمر.

ويشارك بيراميدز في الكونفدرالية الإفريقية حيث تعادل في أول مباراتين من دور المجموعات أمام الجيش الملكي المغربي وفيوتشر.

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