فالفيردي: كلمات أنشيلوتي هي سر الفوز العريض.. وما حدث لا يتكرر كثيرا

الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 12:53

كتب : FilGoal

ريال مدريد

أرجع فيدي فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد الفضل في الفوز العريض الذي حققه فريقه على ليفربول إلى مدربه كارلو أنشيلوتي.

وقلب ريال مدريد تأخره بهدفين دون رد إلى فوز عريض بنتيجة 5-2 ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.

وقال فالفيردي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "في البداية لم نتمكن من تنفيذ الخطة، ارتكبنا أخطاء وسجلوا هدفين في شباكنا، لتنهار آمالنا بالحفاظ على الشباك نظيفة وتقديم مباراة جيدة".

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وأضاف "هدف فينيسيوس جونيور الأول رفع معنوياتنا كثيرا. بعد ذلك سجلنا الهدف الثاني. ثم لعبنا بهدوء وبساطة أكبر وابتكرنا فرصا أكثر".

وكشف لاعب منتخب أوروجواي "ما قاله أنشيلوتي لنا بين الشوطين كان مهما للغاية، إنه يقول الكثير بكلمات قليلة".

وأكمل "لقد دعمنا في الوقت المناسب وساعدنا معنويا على النهوض. قال لنا يمكنكم الفوز ولكن عليكم اللعب بتركيز".

وتابع "كان أنشيلوتي هادئا جدا في الاستراحة. طالبنا بمواصلة البحث عن المساحات، وكان على ثقة في قدرتنا على إيجادها لأننا نمتلك فريقا قويا".

وواصل "علينا الاستمتاع باللحظة، فلا يمكننا الفوز كل يوم بهذه الطريقة على ملعب كهذا وضد منافس مثل ليفربول".

وأتم "علينا تقدير عمل الجميع ومواصلة العمل بتواضع لأننا سنلعب مباراة الإياب في مارس المقبل".

ويستضيف ريال مدريد منافسه ليفربول على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 15 مارس المقبل ضمن إياب دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة مشاركة كاملة من محمد صلاح قائد منتخب مصر مع فريقه ليفربول، ونجح الفرعون المصري في صناعة هدف وتسجيل آخر.

وجاءت خماسية ريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور هدفين، وكريم بنزيمة وإيدير ميليتاو هدف لكل منهما، وهدف لـ جو جوميز مدافع ليفربول بالخطأ في مرماه.

بينما سجل ثنائية ليفربول داروين نونيز ومحمد صلاح.(رقم جديد لمحمد صلاح بعد هدفه في ريال مدريد)

خماسية تاريخية في أنفيلد

وتعد الهزيمة بخماسية هي أول مرة لليفربول يتلقى فيها 4 أهداف أو أكثر على ملعبه في تاريخ البطولات الأوروبية.

كما أن ريال مدريد أصبح ثاني أكثر فريق يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة أمام ليفربول بعد أياكس في 1966.

ريال مدريد ليفربول دوري أبطال أوروبا فيدي فالفيردي
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