كرنفال إفريقيا للشباب - بلال مظهر هدف الأندية الأوروبية وحامل آمال مصر

الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 12:21

كتب : FilGoal

بلال مظهر

يستعد منتخب مصر للشباب لمواجهة نيجيريا في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ أمم إفريقيا تحت 20 عاما.

مواجهة يحتاج فيها منتخب مصر للفوز بعد التعادل في الجولة الأولى أمام موزمبيق، وقبل مواجهة السنغال الأخيرة في المجموعة.

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وستُعقد الآمال في المباراة على بلال مظهر عبد الرحمن، لاعب باناثانايكوس اليوناني الحالي، فمن هو؟

بلال مظهر عبد الرحمن

نجل مظهر عبد الرحمن لاعب جولدي والمصري وموناكو الفرنسي السابق.

ولد في فرنسا أثناء فترة لعب والده ضمن صفوف موناكو ويلعب في صفوف باناثانايكوس اليوناني.

يحمل مظهر جواز السفر الفرنسي ولكنه فضل اللعب بقميص منتخب مصر.

بلال هو هداف دوري أبطال أوروبا للشباب برفقة باناثانايكوس برصيد 9 أهداف.

سجل بلال خمسة أهداف خلال مباراة واحدة ضد سلافيا صوفيا البلغاري في دوري أبطال أوروبا.

Filgoal كان قد علم أن اللاعب مراقب من قبل روما وبوروسيا دورتموند وأوليمبيك مارسيليا لإمكانية التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

موعد المباراة المقبلة

يلعب منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما أمام نيجيريا في المباراة المقبلة يوم الأربعاء 22 فبراير.

وينطلق اللقاء في تمام السابعة مساء.

ويقام اللقاء على استاد القاهرة الدوري.

وتأتي المباراة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وستذاع المباراة عبر قناة تايم سبورتس الأرضية، وبي إن سبورتس 4.

وسبق لمنتخب مصر التتويج باللقب في تلك المرحلة أربع مرات أعوام 1981 و1991 و2003 و2013.

فيما حصل شباب الفراعنة على الوصافة في 2005 والبرونزية في 1993 و2001 و2011.

ويحتل منتخب نيجيريا صدارة الأبطال التاريخيين لهذه المسابقة بـ 7 ألقاب، يليها غانا حامل اللقب بالتساوي مع مصر (4 مرات).

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