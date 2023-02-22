كورتوا: ما فعله صلاح قبل الهدف أربكني.. والمواجهة لم تنته بعد

يرى تيبو كورتوا حارس ريال مدريد أن فريقه لم يحسم التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الفوز 5-2 في ملعب ليفربول بمباراة ذهاب دور الـ16، كما فسر أسباب الخطأ الفادح الذي استغله محمد صلاح ليسجل في شباكه.

وقلب ريال مدريد تأخره بهدفين دون رد إلى فوز عريض بنتيجة 5-2 ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.

وقال كورتوا في تصريحات للصحفيين: "لم أكن محظوظا في هدف ليفربول الثاني بعض الشيء لدرجة أنني أخطأت فيه".

وأضاف "كانت الكرة تحت سيطرتي وأردت تمريرها على الفور لكنني رأيت صلاح توقف لذلك غيرت رأيي، وحين حاولت تحريك الكرة إلى قدمي اليمنى ارتدت من ركبتي".

وواصل الدولي البلجيكي "هدف فينيسيوس جونيور أعطانا المتنفس ثم ارتكب أليسون بيكر خطأ فادح مثلي".

وتابع "الجميع يعلم أننا أقوياء في الهجمات المرتدة، نحن لا نسقط أبدا، نستفيق سريعا. هذان الهدفان السريعان ساعدنا في القيام بذلك".

وأردف "كنا هادئين، وعندما نتقدم في النتيجة نلعب بشكل جيد".

وأوضح "هذه هي المرة الأولى التي ألعب فيها مباراة بدوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد في ظل وجود المشجعين، والحقيقة أن هناك تصفيق مشجعي ليفربول للوكا مودريتش وكريم بنزيمة يثبت أن الناس هنا يعرفون كيف يقدرون اللاعبين الرائعين".

وأكمل كورتوا "لا أعتقد أن المواجهة انتهت.. ففي الموسم الماضي كنا نظن الشيء نفسه ضد تشيلسي ولكن فجأة كانوا متقدمين 0-3 في لقاء الإياب بسنتياجو برنابيو".

وشدد حارس تشيلسي السابق "أنت تعلم أن هذا يمكن أن يحدث، علينا أن نكون حذرين، لا يمكننا الاسترخاء".

وأتم "علينا التركيز لأن ليفربول لديه الكثير من الجودة في خط الهجوم ويمكنهم تسجيل الأهداف، ولكن من الواضح أنه من الأفضل أن تكون متقدما في النتيجة وليس متأخرا".

ويستضيف ريال مدريد منافسه ليفربول على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 15 مارس المقبل ضمن إياب دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة مشاركة كاملة من محمد صلاح قائد منتخب مصر مع فريقه ليفربول، ونجح الفرعون المصري في صناعة هدف وتسجيل آخر.

وجاءت خماسية ريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور هدفين، وكريم بنزيمة وإيدير ميليتاو هدف لكل منهما، وهدف لـ جو جوميز مدافع ليفربول بالخطأ في مرماه.

بينما سجل ثنائية ليفربول داروين نونيز ومحمد صلاح.(رقم جديد لمحمد صلاح بعد هدفه في ريال مدريد)

خماسية تاريخية في أنفيلد

وتعد الهزيمة بخماسية هي أول مرة لليفربول يتلقى فيها 4 أهداف أو أكثر على ملعبه في تاريخ البطولات الأوروبية.

كما أن ريال مدريد أصبح ثاني أكثر فريق يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة أمام ليفربول بعد أياكس في 1966.