نحو مواصلة السيطرة وفرصة جديدة لهالاند.. مواجهة منتظرة بين مانشستر سيتي ولايبزيج

يبدأ مانشستر سيتي رحلته مجددا نحو محاولة الفوز باللقب الأول في دوري أبطال أوروبا بمواجهة لايبزيج الألماني في ذهاب ثمن النهائي.

ويدخل سيتي اللقاء في غياب الثلاثي كيفن دي بروين وإيمريك لابورت وجون ستونز.

مواجهة ستكون الثالثة لرجال بيب جوارديولا أمام لايبزيج والـ32 أمام الفرق الألمانية بشكل عام.

الإثارة حاضرة

بداية الصراع بين مانشستر سيتي ولايبزيج كان بمباراة قمة في الإثارة على ملعب الاتحاد في 15 سبتمبر 2021 وانتهت وقتها بفوز الفريق الإنجليزي بستة أهداف مقابل ثلاثة.

مباراة سجل فيها الفرنسي كريستوفر نكونكو ثلاثية، وهو العائد لفريقه قبل أيام قليلة بعد إصابة منعته من المشاركة في كأس العالم.

وفي مباراة العودة، نجح الفريق الألماني في الفوز على أرضه بهدفين مقابل هدف واحد ليرد اعتباره بعد سداسية الذهاب.

تفوق سيتي على الألمان

لعب مانشستر سيتي مع الفرق الألمانية 31 مباراة من قبل، حقق الفوز في 19 منها، وتعادل في 4 مباريات، وخسر 7.

ويعد فريق بوروسيا مونشنجلادباخ أكثر الفرق التي واجهها مانشستر سيتي بثماني مباريات، ثم بايرن ميونيخ وبورسيا دورتموند ست مرات، ويليهما شالكة بخمس مواجهات، ثم مباراتين أمام لايبزيج وهوفينهايم وهامبورج.

الانتصار الأكبر لفريق مانشستر سيتي أمام الفرق الألمانية جاء أمام شالكة بسبعة أهداف دون مقابل.

وكانت أخبر خسارة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وتكررت ثلاث مرات أمام كل من بايرن ميونيخ وهامبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ.

سجل لاعبو مانشستر سيتي 64 هدفا ضد الفرق الألمانية، واستقبلت شباكهم 38 هدفا.

الوحش الكاسر اعتاد التسجيل

الوافد الجديد من البونديسليجا إريلنج هالاند سيكون على موعد مع مواجهة أمام لايبزيج للمرة الخامسة.

وسجل هالاند في ثلاث من أصل أربع مباريات لعبها أمام لايبزيج أثناء تواجده مع بوروسيا دورتموند.

ووقع هالاند على أربعة أهداف في ثلاث مباريات في الدوري، وثنائية في مباراة واحدة لكأس ألمانيا.

ويسعى هالاند لمواصلة مطاردة لقب هداف دوري أبطال أوروبا الذي يتصدره محمد صلاح برصيد سبعة أهداف وبفارق هدفين عن الهداف النرويجي.

هالاند سجل 32 هدفا وصنع أربعة آخرين في 31 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم.