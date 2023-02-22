تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في تسجيل هدف وصناعة مثله أمام ريال مدريد لكن فريقه تلقى خسارة مدوية على ملعبه، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري كأساسي في مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا التي خسرها فريقه 2-5، وصنع الأول وسجل الثاني.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام ريال مدريد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.2 درجة من عشرة، كأفضل لاعبي ليفربول.

أفضل لاعبي ليفربول بعد صلاح كان داروين نونيز صاحب الهدف الأول، فوصل متوسط تقييمه لـ6.4 درجة من عشرة.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري وصل إلى 19 هدفا.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 288 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 175 هدفا وصنع 72 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.