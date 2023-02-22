وليد سليمان: أزمتي مع إمام عاشور انتهت.. والفارق بين الجيل الذهبي والجيل الحالي

أوضح وليد سليمان لاعب الأهلي السابق الفارق الذي يراه بين الجيل الحالي من اللاعبين في الأهلي والجيل الذهبي السابق للأهلي.

وليد سليمان النادي : معتزل الأهلي

وحل وليد سليمان ضيفا على قناة DMC تحدث خلاله عن مقارنة الجيل الذهبي للأهلي بالجيل الحالي والأزمة التي وقعت بينه وبين إمام عاشور.

وقال سليمان في الحوار: "المقارنة بين الجيل الحالي والجيل الذهبي ظالمة، لأن الجيل الذهبي لن يتكرر وتعلمت منه الكثير واتشرف باللعب معه، وهناك فروق في كل شيء".

وتابع "وسائل التواصل الاجتماعي تشكل ضغوطات كبيرة على الجيل حالي لأنك مهما حاولت أن تحصل فقط على الأشياء الجيدة فالنهاية ستواجه الانتقادات والهجوم، الجيل الحالي أيضا ظهر في وقت لا يحضر فيه عدد كاف من الجماهير على عكسنا اعتدنا على حضورهم بشكل كبير حتى في التدريبات واللاعبين عندما يجدون عدد الحضور الجماهير كامل مع منتخب مصر بشكل مفاجئ بكل تأكيد يكون الأمر صعب ويشكل ضغوطات كبيرة ولا يستطيعون إخراج كامل إمكانياتهم".

وواصل "حاليا لو أن هناك مباراة بين الأهلي والزمالك وعلى سبيل المثال حقق الأهلي الفوز وأراد لاعب من الزمالك التقرب من أحد لاعبي الأهلي ستجد الجماهير يلومونه والعكس أيضا، في الماضي كان لاعبي الأهلي والزمالك يقيمون في غرفة واحدة ولكن حاليا هناك خوف من لوم الجماهير".

وأضاف "ما حدث مع إمام عاشور مجرد موقف وانتهى وفي النهاية نحن زملاء في كرة القدم وإخوة ونتقابل في منتخب مصر وأنا لست من هواة وسائل التواصل الاجتماعي ولذلك لم أرى رد فعل الجماهير على الأمر وإمام تواصل مع العديد من اللاعبين في الأهلي ليصل إلي ويقدم اعتذاره والأمر انتهى".

وشدد "ما حدث في حادثة بورسعيد كان بمثابة الصدمة لأننا فقدنا الكثير من الذين يحبونا والجماهير هم العنصر الوحيد الذي لا يستفيد من كرة القدم ولكن فقط يشاهدها لأنه يحبها، لذلك عندما علمت بواقعة الدفاع الجوي كان الأمر صعب واعتقد أن أي شخص إذا كان في مكاني سيتخذ نفس القرار بإيقاف زفافه".

وأتم "لا أستطيع أن احتفل بزفافي وسط عائلتي وهناك بعض الناس الذين توفوا بنفس الطريقة التي شاهدتها من قبل وأشكر عائلة زوجتي الذين تقبلوا ذلك القرار".

وليد كان قد قرر إلغاء حفل زفافه ودخل في نوبة بكاء بعد وفاة 20 مشجع من جماهير الزمالك في استاد الدفاع الجوي في عام 2015.

واعتزل وليد سليمان بنهاية الموسم الماضي بعد رحلة استمرت 11 عاما بقميص الأهلي.

وبدأ وليد سليمان مسيرته في حرس الحدود ومنه انتقل إلى الجونة ثم بتروجت حيث تألق معه وبدأ في خطف الأنظار.

ورحل صاحب الـ37 عاما معارا لأهلي جدة السعودي لموسم في سنة 2009 وعاد لبتروجت ومنه انتقل إلى إنبي في 2010.

وبعد سنة واحدة انتقل إلى الأهلي حيث كتب التاريخ معه وحصد العديد من البطولات وارتدى شارة قيادته.

وتوج وليد سليمان مع الأهلي بستة ألقاب للدوري المصري ولقبين لكأس مصر وخمسة للسوبر المحلي.

كما توج بدوري أبطال إفريقيا أربع مرات والسوبر الإفريقي أربع مرات وكأس الكونفدرالية مرة وحيدة.

هذا بالإضافة لحصده برونزية كأس العالم للأندية مرتين.