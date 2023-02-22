قائمة برشلونة - غياب بيدري وعودة بوسكيتس أمام مانشستر يونايتد

الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 10:49

كتب : FilGoal

برشلونة - قادش

أعلن برشلونة قائمته لمواجهة مانشستر يونايتد في إياب دور خروج المغلوب من الدوري الأوروبي.

ويلتقي برشلونة مع مانشستر يونايتد الخميس المقبل على ملعب أولد ترافورد.

ويغيب عن القائمة بيدري بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الذهاب، وديمبيلي بعد عدم اكتمال جاهزيته، وجافي بسبب تراكم البطاقات.

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وعاد سيرجيو بوسكيتس للقائمة بعد الغياب عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة، وذلك بعد أن تواجد في القائمة أمام قادش في الدوري ولكنه لم يشارك.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجين - إنياكي بينا - أرناو تيناس.

خط الدفاع: رونالد أراوخو - أندرياس كريستينسن - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - جول كوندي - إريك جارسيا - أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرانك كيسي - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - مارك كاسادو - جافي - بابلو توري.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران توريس - رافينيا.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بين الفريقين بهدفين لكل منهما.

يذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة وبفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد.

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