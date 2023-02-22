استسلام وعار وتمزيق إلى أشلاء.. عناوين الصحف الإنجليزية بعد خماسية ريال مدريد أمام ليفربول

الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 10:38

كتب : FilGoal

ليفربول - ريال مدريد - فينيسيوس

تلقى ليفربول هزيمته الأكبر في أنفيلد خلال المسابقات الأوروبية بخمسة أهداف مقابل هدفين أمام ريال مدريد.

وأصبحت هذه هي المرة الأولى التي يتلقى فيها ليفربول خمسة أهداف في مباراة واحدة على ملعب أنفيلد في دوري الأبطال.

نستعرض معا عناوين الصحف بعد زلزال أنفيلد

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-ذا تايمز .. استسلام كامل

جاء عنوان صحيفة تايمز في عددها اليوم الأربعاء "استسلام كامل"

ثم قالت: "ليفربول سجل هدفين في أول 14 دقيقة ثم استقبل خمسة أهداف في ملعبه أمام ريال مدريد".

-ديلي ميل .. عار

جاء عنوان صحيفة ديلي ميل "العار"

ثم قالت: "واجه الأحمر الأسوأ في جميع أنحاء أنفيلد وليفربول وسقطوا 5-2 من قبل صاحب اللقب بعد التقدم بهدفين".

"ليفربول واجهوا الهزيمة الأكبر لهم على ملعبهم في أوروبا".

-ديلي ميرور .. ليفربول يترنح

جاء عنوان صحيفة ميرور "ترنح"

ثم قالت: "كلوب في حالة انهيا، عانى أسوأ ليلة أوروبية في أنفيلد بعد أن سحقه ريال مدريد بخماسية في 46 دقيقة".

-ديلي اكسبريس .. ممزق إلى أشلاء

جاء عنوان صحيفة اكسبريس "ممزق إلى أشلاء"

ثم قالت: "الحُمر عانوا من الهزيمة الأسوأ أوروبيا على ملعبهم".

-ديلي ستار .. حول بنزيما

جاء عنوان صحيفة ديلي ستار "حول بنزيما".

وقالت: "قُهر ليفربول في ملعبه الليلة الماضية حيث نجح ريال مدريد السحري في تجاوزه بخمسة أهداف".

-ذا آي .. الوجه المُحمر (إشارة إلى الخجل)

عنونت صحيفة ذا آي في عددها اليوم الأربعاء قائلة: "الوجه المُحمر".

وقالت: "ليفربول أضاع تقدمه بهدفين في الذهاب بعد أن تم سحقه من ريال مدريد".

ريال مدريد ليفربول دوري أبطال أوروبا
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