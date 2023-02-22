ناتشو: مررت بفترات سيئة في بداية الموسم.. ولم أحسم قراري بخصوص مستقبلي بعد

الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 10:11

كتب : FilGoal

ناتشو فيرنانديز لاعب ريال مدريد

لم يحسم الإسباني ناتشو فيرنانديز قراره بعد بخصوص مستقبله مع فريقه ريال مدريد، خصوصا بعد الفترة السيئة التي عاشها في بداية الموسم.

وقلب ريال مدريد تأخره بهدفين لفوز بخمسة أهداف على ليفربول في ملعب أنفيلد ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ناتشو في تصريحات صحفية بعد المباراة: "التجديد مع ريال مدريد؟ ما زلت لم أقرر ما سأفعله. إنه قرار شخصي وعائلي".

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وأضاف "لا أريد أن يتم فهم الأمر هذا على أنه رسالة للنادي. نحن نحافظ على علاقة جيدة وسيكونون أول من يعرف قراري".

وتابع "لقد مررت بوقت سيء في بداية الموسم لأنني اعتقدت أنني أستحق المزيد من اللعب. كان هناك أشياء كثيرة في رأسي".

وشارك ناتشو في المباراة مع الدقيقة 27 في مكان النمساوي المصاب دافيد ألابا.

وواصل عن دخوله بديلا لدافيد ألابا "ليس بالأمر الجيد المشاركة لأن زميلي أُصيب".

وأتم "لقد كانت مباراة خاصة للغاية بالنسبة لي لأنني كنت أحتفل بـ 300 مباراة مع ريال مدريد وهذا شيء لا يصدق".

وسجل ناتشو 15 هدفا وصنع 9 آخرين في 300 مباراة مع ريال مدريد بجانب فوزه بـ22 لقبا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتليتكو في الدربي السبت المقبل على ملعب سنتياجو بيرنابيو.

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