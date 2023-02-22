مواعيد مباريات الأربعاء 22 فبراير - مواجهة مصيرية لمنتخب الشباب.. ختام ذهاب الأبطال وصدارة الدوري المصري

يلعب منتخب مصر للشباب مباراة هامة أمام نيجيريا في الجولة الثانية من دور المجموعات لأمم إفريقيا تحت 20 عاما.

وتقام المباراة على استاد القاهرة في السابعة مساء، وتذاع عبر قناة تايم سبورت الأرضية، وقناة بي إن سبورتس 4.

ويواصل فيوتشر وبيراميدز محاولة سعيهما للحاق بالأهلي في صدارة الدوري المصري، ويستهدف المقاولون العودة للمربع الذهبي من جديد.

ويلعب المقاولون العرب مع بيراميدز في الخامسة مساء على استاد المقاولون.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بتعليق محمد الغياتي.

ويستضيف المصري نظيره بيراميدز في السابعة مساء على استاد برج العرب.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بتعليق مؤمن حسن.

وفي دوري أبطال أوروبا، تختتم مباريات ذهاب ثمن النهائي اليوم الأربعاء بمباراتين.

يخرج مانشستر سيتي لمواجهة لايبزيج الألماني في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بتعليق رؤوف خليف.

ويستضيف إنتر ميلان نظيره بورتو في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2 بتعليق خالد الحدي.