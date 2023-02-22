أنشيلوتي: التأخر في النتيجة؟ فكرت فيما حدث ضد سيتي.. وليفربول لم ينته بعد

الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 00:54

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

على الرغم من التأخر بهدفين دون رد لكن كارلو أنشيلوتي بدا واثقا من عودة فريقه ريال مدريد في النتيجة ضد ليفربول.

وفرط ليفربول في تقدمه بهدفين دون رد ليخسر بخماسية في ملعبه أنفيلد يوم الأربعاء ضد ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتحدث أنشيلوتي عقب المباراة قائلا: "ليس من السهل ما فعلناه اليوم، لعب فينيسيوس جونيور مباراة رائعة وكان علينا القتال والمعاناة".

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وأكمل "مع تأخرنا في النتيجة فكرت في مباراة مانشستر سيتي ومن هنا تحسنا، لقد خلق ليفربول الخطورة من الناحية اليسرى وانتقلنا إلى فالفيردي وقام رودريجو بعمل رائع".

وكان سيتي تقدم على ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي الموسم الماضي في ملعب الاتحاد لكن استطاع الفريق الملكي تقليل النتيجة وخسر في النهاية بأربعة أهداف لثلاثة وفاز في الإياب بثلاثة أهداف لهدف ليتأهل للنهائي.

وعن هل كان هناك حديث خاص بين الشوطين قال: لا لم يكن هناك، ليفربول يجعلك تعاني ويضغط كثيرا ونحن نشعر بالرضا عن النتيجة وعلينا التركيز في الإياب للتأهل للدور التالي".

وأكمل "لم نفقد الثقة ورويدا رويدا بدأنا السيطرة على الكرة وكنا مؤثرين في الهجوم".

وأكد "علينا القتال في الإياب والمعاناة مجددا".

وبسؤاله هل ليفربول أصبح خارج البطولة أجاب "لا لم ينته الأمر بعد، لقد عانى ليفربول في الشوط الثاني ولكننا عانينا في الشوط الأول كذلك".

وأردف "قد يكون التسجيل هنا مهم لذا اخترت رودريجو ولعب بشكل رائع وكنا نراهن على لعب مباراة مفتوحة".

وأتم أنشيلوتي حديثه "لا أعرف إن كنا الأوفر حظا للفوز باللقب ولكننا استفدنا بما حدث اليوم والأمور لم تنته بعد".

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