كلوب: لازالت هناك مباراة في مدريد.. وعلينا التعلم مما حدث

يتمسك يورجن كلوب مدرب ليفربول بحظوظ فريقه في مباراة الإياب رغم الخسارة القاسية على يد ريال مدريد.

وقلب ريال مدريد تأخره بهدفين دون رد إلى فوز عريض بنتيجة 5-2 ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

واستقبلت شباك ليفربول أربعة أهداف أو أكثر على أرضه للمرة الأولى على الإطلاق في تاريخ مشاركاته الأوروبية.

وقال كلوب عقب المباراة: "لقد بدأنا المباراة بشكل رائع ومثالي، كنا نريد التسبب في المصاعب لهم، تقدمنا بهدفين، لكن لم نستطع الحفاظ على ذلك".

وأضاف مدرب ليفربول "بالشوط الثاني لم ندافع أو نهاجم بشكل جيد، كان يجب أن لا نعطيهم المساحات للاعبينهم، بعد هدفهم الثالث لم نستطع العودة".

وشدد "لا يجب أن نجعل خصومنا يسجلون بهذه الطريقة، بالشوط الثاني خسرنا الكرة بطرق غريبة ولم نستحوذ على الكرة."

وواصل "لست متأكدا من ما إذا كان هدفهم الثالث من خطأ صحيح ولكن كان يجب علينا الدفاع بشكل أفضل في تلك اللحظة".

وتابع "علينا أن نلعب كما لعبنا بالشوط الأول، ونريد استعادة المعنويات مجددًا، سجلوا المزيد من الاهداف ولكن خسرنا بـ 5-2 وعلينا التعلم مما حدث".

واختتم " قلت للاعبين هذه ضربة قاسية نعم ولكن الهزيمة تبقى هزيمة اذا لم نتعلم منها. لازالت هناك مباراة في مدريد ونريد تحقيق الإنتصار".

ويستضيف ريال مدريد منافسه ليفربول على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 15 مارس المقبل ضمن إياب دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة مشاركة كاملة من محمد صلاح قائد منتخب مصر مع فريقه ليفربول، ونجح الفرعون المصري في صناعة هدف وتسجيل آخر.

وجاءت خماسية ريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور هدفين، وكريم بنزيمة وإيدير ميليتاو هدف لكل منهما، وهدف لـ جو جوميز مدافع ليفربول بالخطأ في مرماه.

بينما سجل ثنائية ليفربول داروين نونيز ومحمد صلاح. (رقم جديد لمحمد صلاح بعد هدفه في ريال مدريد)

خماسية تاريخية في أنفيلد

وتعد الهزيمة بخماسية هي أول مرة لليفربول يتلقى فيها 4 أهداف أو أكثر على ملعبه في تاريخ البطولات الأوروبية.

كما أن ريال مدريد أصبح ثاني أكثر فريق يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة أمام ليفربول بعد أياكس في 1966.