بنزيمة بعد الفوز على ليفربول: ريال مدريد يريد هذه البطولة

الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 00:47

كتب : FilGoal

ريال مدريد - كريم بنزيمة

عبر كريم بنزيمة قائد ريال مدريد عن شعوره بالامتنان لجمهور فريقه الذي ساندهم أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وقال كريم بنزيمة تصريحات لـ ويفا عقب المباراة: "شكرا لمشجعي ريال مدريد إنهم اللاعب رقم 12 للفريق".

وأضاف "يجب أن أساعد الفريق في الأهداف والتمريرات كما فعلت اليوم، أنا بخير وأعود بشكل تدريجي واليوم لعبت مباراة جيدة".

أخبار متعلقة:
سباليتي: راض لأننا لعبنا بشخصية.. وكان لدينا فرصة لتسجيل مزيد من الأهداف سجل وصنع.. ماذا قدم محمد صلاح أمام ريال مدريد دي لورينزو: الهدف الثاني؟ هذه التحركات تدربنا عليها في المران شيء يحدث لأول مرة ورقم غائب منذ 57 عاما.. ريال مدريد يعبث بـ ليفربول في آنفيلد الملكي يا سادة.. رغم التأخر وهدف صلاح ريال مدريد يضرب ليفربول بخماسية تاريخية

وواصل "كرة القدم صعبة، ليفربول دخل المباراة بشكل أفضل منا وكان علينا تقديم المزيد وهذا ما فعلناه حتى نهاية المواجهة".

وأكمل "نريد هذه البطولة وسنخوض مباراة رائعة أخرى ضد ليفربول في سنتياجو برنابيو".

وأتم تصريحاته "بدأنا المواجهة بشكل سيئ ولكن بعد ذلك شاهدنا جميعا ريال مدريد".

وحقق ريال مدريد الإسباني انتصارا تاريخيا على ليفربول الإنجليزي بخمسة أهداف مقابل هدفين في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ونجح ريال مدريد حامل لقب دوري الأبطال في تحويل تأخره بثنائية إلى فوز تاريخي بخماسية على ليفربول في ملعبه "أنفيلد" ووسط جمهوره الأحمر.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 15 مارس المقبل في ملعب سنتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.

ريال مدريد كريم بنزيمة ليفربول دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أنشيلوتي: التأخر في النتيجة؟ فكرت فيما حدث ضد سيتي.. وليفربول لم ينته بعد كلوب: لازالت هناك مباراة في مدريد.. وعلينا التعلم مما حدث سباليتي: راض لأننا لعبنا بشخصية.. وكان لدينا فرصة لتسجيل مزيد من الأهداف دي لورينزو: الهدف الثاني؟ هذه التحركات تدربنا عليها في المران هندرسون: تسببنا في العديد من المشاكل لأنفسنا.. وهناك خطأ استفاد منه ريال مدريد سجل وصنع.. ماذا قدم محمد صلاح أمام ريال مدريد شيء يحدث لأول مرة ورقم غائب منذ 57 عاما.. ريال مدريد يعبث بـ ليفربول في آنفيلد الملكي يا سادة.. رغم التأخر وهدف صلاح ريال مدريد يضرب ليفربول بخماسية تاريخية
أخر الأخبار
أنشيلوتي: التأخر في النتيجة؟ فكرت فيما حدث ضد سيتي.. وليفربول لم ينته بعد 4 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كلوب: لازالت هناك مباراة في مدريد.. وعلينا التعلم مما حدث 7 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - الإسماعيلي يستقر على رحيل ميدو.. والثنائي الأبرز المرشح لخلافته 11 دقيقة | الدوري المصري
بنزيمة بعد الفوز على ليفربول: ريال مدريد يريد هذه البطولة 11 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سباليتي: راض لأننا لعبنا بشخصية.. وكان لدينا فرصة لتسجيل مزيد من الأهداف 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
دي لورينزو: الهدف الثاني؟ هذه التحركات تدربنا عليها في المران 25 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ميدو: أرفع الحرج عن إدارة الإسماعيلي لاتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلي 30 دقيقة | الدوري المصري
هندرسون: تسببنا في العديد من المشاكل لأنفسنا.. وهناك خطأ استفاد منه ريال مدريد 32 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طبيب الهلال يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع محمد الشناوي 2 هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي 3 خبر في الجول - الأهلي يوافق على المشاركة في البطولة العربية 4 المدير الرياضي لـ بوليفار يوضح لـ في الجول حقيقة التقدم بعرض لاستعادة برونو سافيو