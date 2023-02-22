بنزيمة بعد الفوز على ليفربول: ريال مدريد يريد هذه البطولة

عبر كريم بنزيمة قائد ريال مدريد عن شعوره بالامتنان لجمهور فريقه الذي ساندهم أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وقال كريم بنزيمة تصريحات لـ ويفا عقب المباراة: "شكرا لمشجعي ريال مدريد إنهم اللاعب رقم 12 للفريق".

وأضاف "يجب أن أساعد الفريق في الأهداف والتمريرات كما فعلت اليوم، أنا بخير وأعود بشكل تدريجي واليوم لعبت مباراة جيدة".

وواصل "كرة القدم صعبة، ليفربول دخل المباراة بشكل أفضل منا وكان علينا تقديم المزيد وهذا ما فعلناه حتى نهاية المواجهة".

وأكمل "نريد هذه البطولة وسنخوض مباراة رائعة أخرى ضد ليفربول في سنتياجو برنابيو".

وأتم تصريحاته "بدأنا المواجهة بشكل سيئ ولكن بعد ذلك شاهدنا جميعا ريال مدريد".

وحقق ريال مدريد الإسباني انتصارا تاريخيا على ليفربول الإنجليزي بخمسة أهداف مقابل هدفين في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ونجح ريال مدريد حامل لقب دوري الأبطال في تحويل تأخره بثنائية إلى فوز تاريخي بخماسية على ليفربول في ملعبه "أنفيلد" ووسط جمهوره الأحمر.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 15 مارس المقبل في ملعب سنتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.