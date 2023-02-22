سباليتي: راض لأننا لعبنا بشخصية.. وكان لدينا فرصة لتسجيل مزيد من الأهداف

كشف لوتشيانو سباليتي المدير الفني لـ نابولي الإيطالي كيف تفوق على إينتراخت فرانكفورت الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتصر نابولي بنتيجة 2-0 على فرانكفورت في ملعب الأخير ووضع قدما في ربع النهائي قبل لقاء الإياب.

وقال سباليتي عبر شبكة ميدياست الإيطالية: "أنا راض عن الأداء لأننا منذ البداية لعبنا بشخصية، تحكمنا في المباراة وهذا ما أردنا فعله".

وأضاف "لا يوجد أعذار، كان لدينا فرصة لتسجيل مزيد من الأهداف لكن هذا جيد".

وأكمل "المفتاح أننا حاولنا تسجيل الهدف الثاني، ولم نفقد توازننا، الفريق لديه شكل ناضج وأنا ممتن لذلك".

وواصل "الأمر الخطير هنا أننا تركنا الفرصة لفرانكفورت بالسيطرة على اللقاء، وغطوا المساحات بخطة 4-3-3".

وأردف "الفريق تعامل جيدا مع الضغط العالي، ومنعهم من بدء الهجمات المرتدة، ثم كان الهجوم الفوري أمرا حاسما لمنعهم من العودة لتنظيمهم في أرض الملعب".





































افتتح فيكتور أوسيمين أهداف المباراة في الدقيقة 40.

وأضاف جيوفاني دي لورينزو الهدف الثاني للفريق الإيطالي في الدقيقة 65.

وشهدت المباراة إهدار كفارا كفاراتسخيليا لركلة جزاء تصدى لها كيفن تراب حارس نابولي في الدقيقة 36.

كما طُرد راندال كولو مواني مهاجم فرانكفورت بشكل مباشر بعد تدخله بقوة على قدم زامبو أنجويسا في الدقيقة 58.

وسوف يلتقي الفريقان مجددا في ملعب دييجو أرماندو مارادونا في الإياب في الـ15 من شهر مارس المقبل.