دي لورينزو: الهدف الثاني؟ هذه التحركات تدربنا عليها في المران

الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 00:33

كتب : FilGoal

نابولي - إينتراخت فرانكفورت

أوضح جيوفاني دي لورينزو قائد نابولي الإيطالي أنه تحركات الهدف الثاني الذي سجله في شباك إينتراخت فرانكفورت.

وانتصر نابولي بنتيجة 2-0 على فرانكفورت في ملعب الأخير ووضع قدما في ربع النهائي قبل لقاء الإياب.

وقال دي لورينزو لشبكة ميدياست الإيطالية: "كنا نعلم إنها مباراة صعبة، المباراة كانت بدنية، وكان علينا أن نكون حذرين من المرتدات، كنا متوترين في البداية لكننا أظهرنا جودتنا واستحققنا الفوز".

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وعن الهدف الذي سجله قال: "هذه التحركات تدربنا عليها في المران، سعداء بالفوز، لدينا مباراة إياب صعبة، لا تعرف ماذا سيحدث في أوروبا، علينا أن نكون مستعدين لتلك المباراة".

وسجل دي لورينزو هدفا بتسديدة أرضية بعد تمريرة بالكعب من الجورجي خيفتشيا كفاراستخيليا.

افتتح فيكتور أوسيمين أهداف المباراة في الدقيقة 40.

وأضاف جيوفاني دي لورينزو الهدف الثاني للفريق الإيطالي في الدقيقة 65.

وشهدت المباراة إهدار كفارا كفاراتسخيليا لركلة جزاء تصدى لها كيفن تراب حارس نابولي في الدقيقة 36.

كما طُرد راندال كولو مواني مهاجم فرانكفورت بشكل مباشر بعد تدخله بقوة على قدم زامبو أنجويسا في الدقيقة 58.

وسوف يلتقي الفريقان مجددا في ملعب دييجو أرماندو مارادونا في الإياب في الـ15 من شهر مارس المقبل.

نابولي دوري أبطال أوروبا جيوفاني دي لورينزو
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