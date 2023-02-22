ميدو: أرفع الحرج عن إدارة الإسماعيلي لاتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلي

رفع أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الإسماعيلي الحرج عن إدارة النادي باتخاذ القرار المناسبة بشأن مستقبله.

وكان الإسماعيلي قد تعادل أمام غزل المحلة بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة من 18 مباراة.

وقال ميدو عبر قناة أون تايم سبورتس: "تسلمت مهمة قيادة الإسماعيلي في ظروف صعبة جدا وحاولت قدر الإمكان معالجة المشاكل الموجودة".

وكشف "أعتقد أن الآن الوقت المناسب لرفع الحرج عن مجلس إدارة الإسماعيلي باتخاذ القرار المناسب حال التفكير في مدير فني آخر يمكنه إصلاح الأمور بشكل أكبر".

وشدد ميدو "أمنح مجلس إدارة الإسماعيلي كامل الحرية في اتخاذ قرارهم لأنه في النهاية سيكون في مصلحتي كما هو في مصلحة الإسماعيلي كشخص محب للنادي ومدينة الإسماعيلية".

وأوضح المدير الفني "رؤيتي أن رفع الحرج عن مجلس إدارة الإسماعيلي في الوقت الحالي هو القرار الصائب، إذا كان رحيل ميدو هو القرار الأنسب فأنا مع ذلك القرار".

واختتم ميدو تصريحاته "لو اتخذ مجلس الإدارة قرارا باستمرار ميدو سأرحب بذلك، لأنني رجل محب لنادي الإسماعيلي ومدينة الإسماعيلية وسأبذل قصارى جهدي مع الفريق".

وقاد ميدو فريق الإسماعيلي في تسع مباريات بالدوري هذا الموسم.

وحقق الدراويش فوزا وحيدا تحت قيادة ميدو وخسر ثلاث مرات بينما تعادل في خمس مواجهات.