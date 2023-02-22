هندرسون: تسببنا في العديد من المشاكل لأنفسنا.. وهناك خطأ استفاد منه ريال مدريد

ألقى جوردان هندرسون قائد ليفربول باللوم على فريقه بالتسبب في الهزيمة الكبيرة التي تلقاها على يد ريال مدريد.

جوردان هندرسون النادي : ليفربول

وفرط ليفربول في تقدمه بهدفين دون رد ليخسر بخماسية في ملعبه أنفيلد يوم الأربعاء ضد ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتحدث هندرسون لشبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية قائلا: "ما حدث صعب للغاية من الصعب تلخيص كل شيء، أشعر بضيق شديد".

وواصل "في الشوط الأول لعبنا جيدا ثم ارتكبنا أخطاء عديدة وتمت معاقبتنا".

وأكمل "هم لديهم إمكانيات كثيرة لكننا لم نساعد أنفسنا اليوم، لست واثقا من أن الخطأ الذي احتُسب لصالحهم قبل الهدف الثالث كان صحيحا، ومن هنا أفلتت المباراة منا".

وأردف اللاعب الإنجليزي "من الصعب القدوم والحديث الآن، لديهم إمكانيات كبيرة هذا صحيح لكننا تسببنا لأنفسنا بالعديد من المشاكل، من الصعب تقبل ما حدث".

وأتم هندرسون حديثه "قدمنا أداء جيدا في الشوط الأول وكان هناك فرصة كبيرة لنا أثناء تقدمنا في النتيجة 2-0 لو سجلناها كانت ستصبح لحظة فارقة، نحن نشعر بضيق بسبب ما حدث في هدفهم الثالث".